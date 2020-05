Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté prosazují projekty proti suchu

Poslanecký klub KSČM bude nadále prosazovat řešení vodních poměrů v České republice v boji proti suchu. Prioritou číslo jedna bude zahájení výstavby vodního díla Hanušovice v Olomouckém kraji. Novinářům to ve Sněmovně řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Komunističtí poslanci věnují problematice vody a sucha velkou pozornost. Už loni při jednání o státním rozpočtu na rok 2020 prošel návrh komunistického poslance Miroslava Grebeníčka na posílení programu řešení vodních poměrů v České republice. »I když jsme nemohli pořádat konference a diskuse v rámci Poslanecké sněmovny, tak se nám podařilo díky intenzivním jednáním s odborníky, s klimatology, s ministerstvem zemědělství a s ostatními najít dostatek možností a programů na to, abychom podpořili řešení vodních poměrů v ČR s tím, že pro zásadní opatření musíme od slov přejít k činům,« zdůraznil Filip.

Takovým zásadním činem budou podle něj stavby dalších vodních děl v České republice. Když komunisté zkoumali připravenost obcí a ministerstva zemědělství, hledali »ten nejmenší odpor v jednotlivých aktivitách životního prostředí, a zjišťujeme, že v ČR je potřeba co nejdříve postavit vodní dílo Hanušovice, které je už z minulého století dlouhodobě připravované,« prohlásil Filip a dodal, že je tam podpora všech starostů a zastupitelů v obcích, i podpora ministerstva zemědělství. Je tam nejlépe připravený samotný projekt stavby hanušovické přehrady, která má obrovský význam pro povodí Moravy s tím, že kdyby toto dílo stálo už v letech 2007-2010, tak by tehdejší povodně nemohly mít tak katastrofální následky.

Pár hodin deště nedostatku vody nezabrání

»To, že teď trochu napršelo, neznamená, že skončila perioda katastrofálního sucha. Hydrologové uvádějí, že došlo k mírnému provlhnutí vrstvy pouze do 40 centimetrů hloubky, a pod ní pokračuje ten obrovský deficit vody,« doplnil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Uvádí se, že by takto muselo pršet nepřetržitě nejméně 14 dnů, aby se nějaké zásoby doplnily.

Aby však nedošlo k nějakému mediálnímu zkreslení, Kováčik upozornil, že přehrady nejsou to jediné, co KSČM prosazuje v oblasti hospodaření s vodou. Vzpomněl na nedávný případ, kdy se komunistům podařilo spoluprosadit zjednodušení výstavby nebo obnovy malých vodních nádrží do 1,5 metru vzdutí, a do dvou hektarů rozlohy.

V poslední době komunisté také hodně podporují a prosazují snahu ministerstev zemědělství a životního prostředí o propojování jednotlivých vodohospodářských soustav. »Protože nejen bez přehrad by nebyla pitná voda, a je třeba si uvědomit, že značná část pitné vody je vyráběna právě z vody, která přichází z přehrad. Vzpomeňme jen zde v Praze Želivku, která bez srážek vydrží zásobovat Prahu rok, ale déle ne,« řekl Kováčik, který je místopředsedou sněmovního zemědělského výboru a také stínovým ministrem zemědělství za KSČM, takže má tuto problematiku přímo »v popisu práce«. Proto je podle jeho slov třeba vodohospodářské soustavy vzájemně propojit, aby se z míst, kde voda je, mohly dotovat soustavy, které jsou na suchu.

»Samozřejmě odedávna hovoříme také o tom, a já jsem rád, že to přichází, že i agrotechnická opatření v zemědělství je třeba přizpůsobit tomu, že je méně vody, méně vody naprší, více vody odteče, a je třeba vrátit zemědělství jeho komplexní smysl, tzn. takové způsoby hospodaření, které umožní vracet do půdy humus,« uvedl Kováčik a připomněl, že to tedy znamená podporu živočišné výroby, pěstování jiných plodin - krmných plodin, jetelovin, jetelotrávy, atd. Všeho, co vedle přehrad patří k systémům lepšího zadržení vody v krajině včetně obnovování meandrů vodních toků apod.

Stále méně lidí nakupuje potraviny na kila

Kováčik připomněl, že v souvislosti s koronavirovou krizí dochází ke snižování koupěschopnosti obyvatel, a to především pokud jde o potraviny. »Čím dál méně lidí nakupuje potraviny na kila, ale pouze na kusy,« uvedl. Poprosil proto, aby v souvislosti s tím, jak rostou ceny potravin, byla oddělována cena v obchodě a cena, za kterou jde zboží od zemědělce případně od zpracovatele. Kováčik zdůraznil, že tyto ceny se příliš neliší od loňské úrovně. Problém tak podle něj je skutečně na straně obchodu, který »se snaží po těch hladových měsících koronaviru vrátit k ziskům, které měly«. Skutečný dopad tohoto trendu podle něj povede ke snižování výroby. »Poté, co poroste nezaměstnanost, snižuje se kupní síla a lidé více zvažují, za co vydat peníze, protože mají obavy z budoucnosti, dojde i ke snižování výroby, a to je to, co nechceme. To, že chceme směřovat k soběstačnosti ve výrobě potravin, které jsme schopni vyrobit, je v příkrém rozporu s tím, za jaké ceny se ty potraviny prodávají,« uvedl předseda komunistických poslanců.

