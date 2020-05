Ilustrační FOTO - Pixabay

Delší odklad zavedení EET Sněmovna odmítla

Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušena jen do konce letošního roku. Rozhodla o tom Sněmovna, když odmítla snahu Senátu o odklad EET pro další odvětví vyjma ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do konce června 2023.

Návrh na kratší odklad, který vláda zdůvodnila snahou nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru, nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu. Žádný podnikatel tak už nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav skončil 17. května. Zákon tak fakticky odložil i spuštění poslední fáze EET, která nastala 1. května. EET se tak od příštího roku rozšíří na všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale i na lékaře nebo advokáty.

Přijatý zákon dává podnikatelům a dalším poplatníkům, kterých se to týká, tři měsíce čas na přípravu na zahájení či znovuzahájení evidence tržeb. Týká se to hlavně vyzvednutí autentizačních údajů či zažádání o povolení o evidování ve zvláštním režimu.

Senát navrhoval, aby faktické rozšíření EET bylo v rukou budoucí vlády a její většiny ve Sněmovně. Pro bylo ale jen 84 ze 186 přítomných poslanců. Pro kratší odklad poté zvedlo ruku 185 poslanců.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se senátní úpravou nesouhlasila. »Je to v rozporu s principy, na kterých systém evidence tržeb stojí,« uvedla. Vysvětlila, že cílem evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí, které není možné, pokud část podnikatelů přijímajících hotovostní tržby povinně eviduje a část nikoliv. »V současné době podnikatelé, kterým již povinnost evidovat tržby vznikla, poukazují na nerovnost mezi nimi a těmi, kteří ještě evidovat nemusí. I pro podnikatele, kteří spadají do třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, představuje odložení povinnosti evidovat tržby do konce roku 2020 dostatečný prostor pro přípravu na evidenci,« uvedla ministryně.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

(jad, ku)