Hrnky, trička a teď i kalendář s nacistickými pohlaváry!

Poté, co se veřejnost dozvěděla, že nakladatelství Naše vojsko majitele Emericha Drtiny vydalo kalendář na rok 2021 s vyobrazeními německých nacistických pohlavárů s názvem Osobnosti třetí říše, se rozhýbaly dosud stojaté vody.

Ministerstvo vnitra vypovědělo k 30. červnu s nakladatelstvím smlouvu o nájmu skladu. Sdělil to po jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něho nemá podobné zboží na pultech českých obchodů co dělat. Ministr Petříček uvedl, že velvyslanec Meron se při schůzce o kalendáře zajímal. »Informoval jsem ho, že trestní oznámení už bylo podáno a že ministerstvo vnitra už vypovědělo nakladatelství smlouvu na sklad. Takové předměty nemají na pultech českých obchodů co dělat, zlehčují hrůzy nacistického režimu a zvlášť pro Izrael to musí být smutný pohled,« napsal Petříček agentuře ČTK v textové zprávě. Podle zjištění Deníku N vnitro nakladatelství Naše vojsko pronajímalo sklad prostřednictvím své příspěvkové organizace.

FOTO - Haló noviny

Vedle Merona kritizoval kalendář i německý velvyslanec v ČR a řada občanů-antifašistů.

Na vydavatele již směřuje trestní oznámení a další se chystají. Trestní oznámení podal předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, další chystá Federace židovských obcí, ale i soukromé osoby, které jsou přesvědčenými antifašisty a považují takový kalendář za jednoznačnou propagaci nacistické ideologie. Federace židovských obcí podle předsedy Petra Papouška považuje nejen samotné vydání kalendáře, ale i jeho grafickou úpravu za podporu nacismu, tedy hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a oslavu jeho představitelů, nacistických válečných zločinců.

»Už rostou noví Koněvové«

Vydaný kalendář, který prodává e-shop Našeho vojska, velmi rozrušil Evu Havelkovou z Prahy 6. »Přepisování dějin dostoupilo do konečného stadia - kalendáře a hrníčky s Hitlerem a dalšími... Ani to nemohu vypsat. Věřím, že už rostou noví Koněvové, aby s tou fašistickou sebrankou zatočili,« sdělila našemu listu. Snažila se svůj protest zaslat mailem do nakladatelství, ale prý se jí její čtyři maily vrátily jako nedoručitelné. Paní Havelková tímto způsobem chtěla protestovat, a to i jménem svého manžela, který na své kůži v německých kriminálech poznal nacismus a fašismus »v praxi«. »Jak jenom můžete udělat kalendář fašistických vyvrhelů, zločinců a vrahů? Jste zřejmě stejní jako oni! Špiníte čest všech občanů České republiky, kteří nejsou jako vy!« rozčílila se na adresu nakladatele.

Ludvík Šulda, lídr KSČM v Olomouckém kraji pro podzimní krajské volby, poukázal na další paradox v době 75. výročí osvobození od fašismu a Vítězství ve druhé světové válce. »Takovýto kalendář a ještě ke všemu v době, kdy se současně bourají pomníky osvoboditelům?« kroutil hlavou Šulda. »Kde je nabídka, je i poptávka, tedy vnímám tento kalendář jako propagaci fašismu,« doplnil s tím, že se obává, aby v naší společnosti nerostly fašistické tendence zbožšťující exponenty třetí říše a jejich zvrhlé myšlenky, a také adorující hitlerovské pomahače, například vlasovce či banderovce za současného očerňování skutečných osvoboditelů od fašismu.

Policie již dříve prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a dalších válečných zločinců Heydricha, Eichmanna, K. H. Franka, Himmlera ad. Nakladatel operuje s tím, že mu jde jen o zisk. Případ se táhne, byl přeložen k vyšetřování na jiné expertní oddělení policie, nikoli že by byl policií uzavřen, jak uvádějí některá média – upozorňuje Milena Městecká, jedna z těch, kteří již dříve na nakladatele podali trestní oznámení. Sama sebe se ptá: Kdo za těmi zmatky a dezinformacemi stojí?

Výzva předsedům poslaneckých klubů

Předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma požádal v pondělí předsedy poslaneckých klubů, aby iniciovali novelizaci trestního zákoníku s cílem kriminalizovat i prodej předmětů s vyobrazeními exponentů nacistického a fašistického režimu. »Chci Vás vyzvat, aby Sněmovna PČR přistoupila k novelizaci uvedených paragrafů tak, aby explicitně zahrnovaly i prodej, aby již napříště nebylo možné argumentovat, že prodej za účelem dosažení zisku není propagací,« napsal Klíma ve svém dopise.

(mh)