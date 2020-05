Ilustrační FOTO - Pixabay

Zastupitelstvo kraje udělá tečku za zpochybňováním ZÚR

Zmatky v územním a investičním plánování Jihomoravského kraje a města Brna vypočetl pro média vytrvalý kritik většiny liniových dopravních staveb v tomto regionu docent Petr Firbas z Brna.

To přesto, že Jihomoravský krajský, Nejvyšší i Ústavní soud ČR odmítly jako nedůvodné stížnosti mnohaletých notorických odpůrců Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR) a v nich zakreslených tras budoucí severojižní dálnice napříč krajem, železničních tratí s novým hlavním vlakovým nádražím v Brně v lokalitě u řeky nebo výhledových vysokorychlostních železnic.

Podle Firbase by krajem prosazovaná trasa dálnice D52 napojená do dálnice D2 v nájezdu do Brna od jihu (v prostoru od obchodního centra Olympie k hlavní dálniční křižovatce v ČR - ke křižovatce dálnic D2 a D1) měla soustředit provoz přesahující 90 000 vozidel denně. Je to stejná intenzita jaká vyvolává dopravní zácpy na šestipruhu D1 v Praze na Chodově. »Ředitelství silnic a dálnic postupuje o stupeň logičtěji než Jihomoravský kraj, když zjevně chápe, že tak ohromná intenzita dopravy na dálnici D2 by byla neúnosná, a proto ŘSD ve svých dokumentech nezrušilo stavbu silnice Jihozápadní tangenty města Brna (Modřice - Moravany - Nebovidy - Ostopovice - Troubsko - Brno-Bosonohy, která zmírní zahlcení křižovatky dálnic D1 a D2), ale dokonce jí vrátilo původní označení 43, tedy s označením stejným jako měla komunikace rozestavěná v době německého protektorátu jakožto Hitlerova dálnice Vídeň - Troubsko - Brno-Bystrc - Jevíčko - Wroclaw,« uvedl Firbas.

»Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, včetně komunistického klubu, již rozhodlo o trasování severojižní rychlostní silnice R43. Na již schválené trase trváme! Stížnosti spolků, sdružení i občanů i nesouhlasy proti tomu všechny soudy již odmítly. Nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, což je strategický plán rozvoje regionu v příštích desetiletích, definitivně schválí v září účastníci posledního rokování samosprávy tohoto regionu před letošními podzimními volbami do krajů,« vysvětlil Stanislav Navrkal, předseda klubu zastupitelů za KSČM. Dodal, že poslední jednání zastupitelstva kraje tedy udělá tečku za zpochybňováním jeho ZÚR.

