Památník v místě přepadení na Reinharda Heydricha. FOTO - Wikimedia commons

Připomínka u památníku Operace Anthropoid

Výsadkáře, kteří provedli spravedlivou pomstu na zastupujícího říšského protektora, třetího muže Třetí říše Reinharda Heydricha, si lidé připomněli v Praze-Libni. Pietní akce se konala u památníku Operace Anthropoid v místech, kde českoslovenští vojáci Jan Kubiš a Jozef Gabčík před 78 lety zaútočili na Heydrichův vůz.

V úvodu piety zazněla skotská patriotická píseň Scotland the Brave jako připomínka toho, že Gabčík a Kubiš před výsadkem v protektorátu absolvovali výcvik ve Skotsku. Následovaly česká a slovenská hymna. Zástupci Prahy 8, na jejímž území se památník nachází, pak k památníku položili věnec. Starosta Ondřej Gros (ODS) vyzdvihl hrdinství parašutistů i lidí, kteří jim v protektorátu pomáhali. Řekl také, že podle jeho názoru by se hrdinům měly pomníky spíše stavět, než bourat.

»Před 78 lety zlikvidovali českoslovenští výsadkáři protektora Heydricha, který poslal miliony lidí na smrt. V kalendáři vydavatelství NV na rok 21 nenajdete Gabčíka ani Kubiše. Dostanete kalendář, kde je vedle Heydricha vyveden jako osobnost říše i Mengele. Pro mládež připomínám, že to byl ‚doktor‘, který zkoušel, jak dlouho vydrží bez potravy narozené miminko, vzal děti a zkoušel je sešít nebo další potápěl do kádí s vařící vodou, aby věděl, co snesou. Kam jsme to došli, Češi a Slováci? Vám kluci díky, bohužel každá doba má své Čurdy a Moravce,« uvedl pro Haló noviny zastupitel Bučovic Josef Bouda (KSČM), známý těž z Karel Gott revival Morava.

Výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na Heydrichův vůz 27. května 1942 krátce po půl jedenácté dopoledne. Gabčíkovi selhal samopal, Kubišovi se však podařilo odpálit granát, který Heydricha zranil. Zastupující říšský protektor pak 4. června zemřel v pražské Nemocnici na Bulovce, zřejmě na sepsi.

Jednalo se o nejvýznamnější odbojovou akci na německými nacisty okupovaných územích během druhé světové války. Jak poznamenal jeden z členů Sokola, ČsOL a Společnosti Edvarda Beneše, tento hrdinský čin protinacistického odporu, který by se nemohl uskutečnit bez součinnosti domácího odboje, řadí americká vojenská škola West Point mezi deset klíčových operací druhé světové války.

Po útoku následovala krutá odplata nacistů, během níž bylo zavražděno několik tisíc lidí a vypáleny obce Lidice a Ležáky. Gabčík, Kubiš a dalších pět výsadkářů zahynulo 18. června po urputném boji poté, co byl prozrazen jejich úkryt v kryptě chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

(mh)