Další oběť brutality americké policie

Spojenými státy hýbe případ úmrtí černošského muže ve městě Minneapolis, který zemřel poté, co mu bělošský policista několik minut klečel na krku.

Na videu, které z incidentu natočil náhodný kolemjdoucí, zatýkaný několikrát říká, že nemůže dýchat a prosí policistu, aby ho nezabíjel. Případem se zabývá Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a činitelé státu Minnesota. Vedení místní policie už propustilo ze sboru čtyři příslušníky zapletené do incidentu, informovala agentura AP.

Policie přijela v pondělí kolem 20:00 místního času na základě hlášení, že muž prokazoval v samoobsluze svou totožnost padělaným dokumentem. Přivolaná hlídka jej našla v jeho autě a zjevně opilý podezřelý se podle ní fyzicky bránil zatčení. Policistům se mu však podařilo nasadit pouta. Úřady následně uvedly, že černoch zemřel kvůli

»zdravotnímu incidentu« po střetu s policií.

Na videu zasahující policista asi sedm minut klečí podezřelému na krku. Někteří z přihlížejících přitom policistu varovali, že zatčenému teče krev z nosu kvůli tomu, jak silně mu tlačí obličej na vozovku.

Černošský muž se podle záznamu následně přestal hýbat, načež záchranáři naložili jeho bezvládné tělo do sanitky. Podle policie krátce nato zemřel v jedné z místních nemocnic.

Zásah policie vyvolal silný odpor řady zastánců práv menšin, podle nichž jde o další případ rasově motivované policejní brutality. »Ať ten muž udělal cokoli, nemělo to pro něj skončit rozsudkem smrti,« řekla místní aktivistka Nekima Levy-Armstrongová.

Starosta města Minneapolis Jacob Frey se v příspěvku na Facebooku omluvil místní černošské komunitě a napsal, že být černochem v USA by nemělo být rozsudkem smrti. »Značnou část (pondělní) noci jsem se snažil nalézt ta správná slova ohledně toho, co se stalo. Stále se vracím k následujícímu: Ten muž neměl zemřít,« napsal starosta. Následně dodal, že vyhození čtyř policistů zapojených do incidentu byl správný krok.

Podle Levy-Armstrongové incident připomíná případ úmrtí Erica Garnera, 24letého neozbrojeného černocha v New Yorku, který v červenci 2014 zemřel poté, co vůči němu policista při zatýkání použil škrtící chvat. Garner na videu z incidentu opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Velká porota se následně vyslovila proti stíhání zasahujících policistů, což vzbudilo vlnu protestů po celých USA.

(čtk)