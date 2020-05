Ilustrační FOTO - Pixabay

Podmínky dovolených v zahraničí zůstávají nejisté

Všechny zájezdy na léto s odletem do 31. srpna zrušila také CK Alexandria. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených. Patří mezi ně snížení kapacity hotelů nebo omezení služeb ubytovacích zařízení jako stravování nebo animační programy.

Alexandria postupně od 1. června zahájí nový prodej zájezdů do vybraných zemí a hotelů, kde bude možné se co nejvíce přiblížit původním podmínkám, informoval marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný. Jen velmi málo zemí podle Šatného zatím vydalo konkrétní nařízení na provoz hotelů v letošních letních měsících. Z dosavadních informací ale podle něho vyplývá, že fungování hotelů bude omezeno. Nelze navíc zaručit, že se koronavirus v ubytovacím zařízení nevyskytne. V takovém případě chybí jasná pravidla, co se stane s nakaženými hosty. V hotelech by pro ně podle Šatného měly být vyhrazené pokoje, ale místní orgány by mohly rozhodnout i o jejich umístění do státní karantény. Není ani vyřešeno, za jakých podmínek by se mohli vrátit do ČR. »Naši zákazníci nejsou ‚věci´, aby byli během své dovolené ,někam´ umísťováni,« doplnil předseda představenstva CK Alexandria Alexandr Pavlov.

Alexandria měla na léto prodáno asi 30 000 zájezdů, před zrušením byla část přesunuta na příští rok. Při využití této možnosti CK klientům nabídla možnost získat 125 procent uhrazené částky. Žádost o storna podle Šatného přicházela minimálně. Lidé, kteří za letní zájezd zaplatili plnou cenu nebo zálohu, budou mít nárok na poukazy podle nové legislativy. Využít budou moci podle Šatného i přesunutí zájezdu na příští rok s cenovým bonusem.

Nechtějí přijít o klienty

CK Fischer, která ke zrušení prázdninových cest přistoupila v pátek, chce i nadále klientům letní dovolenou v zahraničí zajistit. »Ve chvíli, kdy od vlády dostaneme přesná pravidla cestování do jednotlivých destinací, tak klientům znovu představíme relevantní nabídku zájezdů,« řekl mluvčí CK Jan Bezděk. Záměrem rozhodnutí bylo podle něj vyvést klienty z nejistoty. Mohou podle aktuální situace svůj výběr přehodnotit, pokud budou chtít cestovat na dříve vybrané místo a podmínky to umožní, CK jim zájezd zajistí. »V případě stejného termínu a hotelu nebude cena vyšší než za původní zájezd. Klient bude navíc přesně vědět, za jakých podmínek bude jeho destinace a i konkrétní hotel fungovat,« dodal Bezděk.

CK Exim Tours, která se ke zrušení letních zájezdů rovněž rozhodla v pátek, pracuje na nové nabídce. Obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka věří, že seznam zemí, kam bude možné cestovat bez omezení, vláda brzy zveřejní. »Klienti už tak budou vybírat z relevantní nabídky a budou přesně vědět, jak budou jejich konkrétní hotely fungovat. Klienti, kteří měli koupený zájezd do zemí, kam nebude možné hned na začátku léta vycestovat, si mohou vybrat novou dovolenou,« sdělil.

Češi by podle ředitelky Odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj Renaty Králové podle stávajících předpokladů mohli bez testů na COVID-19 cestovat před 15. červnem do Slovinska či Chorvatska, od 15. června do Rakouska, Německa, Maďarska a Řecka. Bulharsko by se jim mohlo bez testů otevřít od 1. července.

(ng)