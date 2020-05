Mýtus, nebo zabiják?

V poslední době na nás ze všech stran neustále vybíhají různé informace a řeší se neustále jen jedno, a tím je situace kolem koronaviru. Nemoc, která sem přišla údajně z Číny, nemoc, která nejdříve nebyla uměle vytvořená v laboratoři, a po pár týdnech už z laboratoře byla, a po pár týdnech už zase z laboratoře nebyla. Začarovaný kruh s černou dírou uprostřed, do které padají celosvětově miliardy korun. Opravdu se neděje nic jiného, ať už v naší republice či v jiné zemi?

Ohlédněme se kolem sebe a podívejme se na počty nemocných a mrtvých lidí na rakovinu či na onemocnění spojená s oběhovou soustavou, jako například ateroskleróza či infarkt myokardu. Jen na nemoci spojené s oběhovou soustavou zemřelo například v roce 2015 téměř 51 000 lidí v České republice, dále se můžeme podívat na jinou nemoc, kterou je rakovina v ČR. Rakovina plic - žel se tato nemoc zachytí ze tří čtvrtin až v posledním stádiu, ročně se přijde na 6000 případů, z nichž 80 % pacientů nemoci podlehne. Rakovina prsu - ročně diagnostikováno 6500 případů, z nichž zhruba čtvrtina lidí zemře. Rakovina tlustého střeva - ročně jde o zhruba 800 nových pacientů. Rakovina pohlavních orgánů - děloha, děložní čípek a vaječníky, kde máme 11 500 nových případů ročně. Rakovina prostaty - v ČR žije 6154 mužů s tímto nádorem, z toho 1472 na něj zemřelo. Rakovina mízních uzlin – lymfom - ročně postihne 2,4 tisíce českých pacientů a má 40 různých podob. Rakovina slinivky - je to nejvážnější a nejzákeřnější typ rakoviny, která je objevena většinou až ve velmi pokročilém stádiu a ročně postihne 2000 lidí. Tato data byla uvedena pro rok 2015-2016. K 31. 12. 2017 žilo v ČR celkem 577 373 lidí, u kterých bylo diagnostikováno onkologické onemocnění, a celkem v tomto roce zemřelo 27 320 osob v souvislosti se zhoubným novotvarem.

Kolik máme dětí s vážnými onemocněními?! Stačí vidět dětská oddělení, ať už to jsou oddělení onkologická nebo třeba neurologická po celé republice. Neustále se pořádají sbírky na nemocné děti, kterým pojišťovna nezaplatí drahé léky či léčbu, která by jim pomohla k lepšímu žití.

V žádném případě nezlehčuji žádnou nemoc, jelikož i na obyčejnou chřipku ročně umírá okolo 2000 lidí, ale kolik financí se už vložilo do tolik propíraného a záhadného koronaviru, který zahltil celý svět a údajně pokládá ekonomiky států a způsobuje vyšší nezaměstnanost. Není to třeba jen tak, že přehlcenost všeho už dosáhla takové úrovně, že celá země potřebuje zkrátka restart? Nakolik potřebují být bohatí ještě bohatšími a mocnějšími a chudí ještě chudšími, aby to těm vlivným vyhovovalo? Kolik lidí bude neustále umírat na nemoci, na které zřejmě není čas ani prostředky? Ale když sem přijde něco nového, o čem se skoro nic neví, už nás na to chtějí očkovat, něco, na co se umírá, ale převážně v důsledku jiné vážné nemoci, jako například rakovina nebo srdeční slabost.

Anna VACULÍKOVÁ, členka jihočeské krajské komise mládeže ÚV KSČM