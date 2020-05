Petříček musí skončit

Silnou zahraniční politiku v České republice opravdu nemáme. V době, kdy se dějí dynamické změny v globální politice, kdy se mění bipolární svět na multipolární, kdy světovou ekonomiku začne řídit Čínská lidová republika, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, je potřeba mít v čele tohoto resortu silnou a zkušenou osobnost, která bude vnímat tyto dynamické procesy a bude na ně jasně a zřetelně reagovat.

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček je totálně nekompetentní osoba v naší zahraniční politice. Tohle se vědělo už od začátku jeho jmenování ministrem. Ale vydírání sociálních demokratů, kteří politicky těžili z nutnosti sestavit vládu, zvítězilo. Petříček není nejen žádná osobnost, ale je také bez zkušeností, diplomatických a politických. Ukazuje se čím dál zřetelněji, že chudák Petříček je sice pracovitý, ale loutkou. Sám prezident Miloš Zeman řekl minulý týden o ministrovi zahraničí, že ho zklamal, protože nepřerušil kontakty s Miroslavem Pochem.

To se ukazuje na tom, že zahraniční politika se dělá z regionálních pozic. To je něco nepřípustného. Zároveň to ukazuje, nakolik jaké zájmy Petříček obhajuje.

Jaroslav Bašta nedávno uvedl k přepisování historie a k vedení současné zahraniční politiky ČR: »Ovšem teze, že Sovětský svaz nás v roce 1945 neosvobodil, ale okupoval, skrývá pro budoucnost českého státu jedno velké nebezpečí. Československo podle poválečných protokolů z Postupimi (konkrétně dle Dohody 150/1947 Sb., z 21. prosince 1945 o válečných reparacích) patří mezi vítěze druhé světové války. Zpochybňování naší formální poválečné samostatnosti otevírá cestu (zatím jen psychologicky) k našemu zařazení mezi poražené.«

Petříček musí už skončit a doufám, že co nejdříve. Problém je ten, že ČSSD nemá ve svých řadách osobnost, která by ho nahradila. Také by mě zajímalo, co na to vůbec předseda vlády Andrej Babiš.

Roman BLAŠKO