Ilustrační FOTO - Haló noviny

Obecní policisté získají nárok na odchodné

Strážníci získají nárok na odchodné. Sněmovna však zároveň odmítla senátní úpravy podmínek odchodného i zmírnění požadavků na vzdělání strážníků. Poslaneckou předlohu, která také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Odchodné dostávají také policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů, a to po šesti letech služby.

Senát neúspěšně navrhoval mj. vyškrtnutí věkové hranice 50 let. S tím nesouhlasil jeden z předkladatelů, místopředseda výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra Zdeněk Ondráček (KSČM). »Naší snahou bylo, aby strážníci neodcházeli v mladém věku, protože obce do nich investují peníze, na jejich výcvik, zaškolení a další věci. A pokud by strážníci odcházeli před 50. rokem, vznikl by problém, který teď řešíme u Policie ČR, kde odcházejí desítky policistů v produktivním věku, a my bychom chtěli, aby naopak sloužili i po věku padesáti let,« reagoval na změny navržené Senátem. Strážníkům navíc mělo podle odmítnutých senátních úprav stačit střední vzdělání s výučním listem, nyní zákon požaduje maturitní vzdělání. »Zmírnit nyní požadavky na vzdělání je z našeho pohledu krok zpět, který nepřinese nic pozitivního a určitým způsobem by byla i narušena nějaká právní jistota a důvěra lidí v právní řád,« prohlásil Ondráček.

Norma navíc zpřísní podmínky bezúhonnosti strážníků.

(ku, jad)