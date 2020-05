Ilustrační FOTO - Haló noviny

Černochová: Ministr kultury se chová jako nácek

Poslankyně Jana Černochová (ODS) přirovnala ve Sněmovně ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) kvůli jeho výrokům o Izraeli k nacistům.

Kritizovala jeho srovnání izraelských plánů na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu s osudy bývalého Československa v minulém století. Zaorálek se proti slovům Černochové ohradil. Ta se po diskusi Zaorálkovi jako poslankyně omluvila. »Jako občanka si názor ponechám,« uvedla.

Lubomír Zaorálek. FOTO - Wikimedia commons

Černochová poukazovala na Zaorálkův výrok v médiích, že je nutné zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který opakovaně stíhal Československo ve 20. století. »Jak je možné, že ministr vlády si dovolí konstatovat něco tak absurdního veřejně v novinovém článku?« tázala se poslankyně ODS. Zaorálek by podle ní neměl šířit ostudu v zahraničí. »Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se chová v těchto dnech jako ten největší nácek,« prohlásila Černochová.

Zaorálek zdůraznil, že není možné silou a vojáky obsadit cizí území. »Za to, že jsem to řekl, jsem nacista? Skandál je to, jaký výrok jste použili proti mně,« uvedl. Podle něj je logické, když česká strana řekne někomu, s kým má strategické partnerství, že je něco špatně. »Česko se svou zkušeností, kterou má z 20. století, nemůže mlčet k tomu, když se někde nerespektují základní mezinárodní pravidla a kde se použije síly na obsazování území,« řekl. »Cesta, kterou se vydává Izrael teď, je cesta do zdi,« míní.

Pozornost v posledních dnech vyvolal článek ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a jeho předchůdců Zaorálka a Karla Schwarzenberga (TOP 09), v němž izraelské plány kritizovali. Ve společném článku napsali, že anexe osad by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu. Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Sněmovna rozhodla, že se bude záležitostí zabývat 17. června, zahraniční výbor o týden dřív.

(ku, jad)