Vesnice Brniště a vrch Tlustec. FOTO - wikimedia commons

KSČM proti obnovení těžby na Tlustci

Krajští zastupitelé KSČM jednoznačně odmítají obnovu těžby čediče na kopci Tlustec. Podle nich není možné dovolit plundrování krajiny jen kvůli honbě za ziskem.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od obce Brniště. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století až do roku 2004. Spor o obnovení těžby trvá od roku 2012. Současné vedení Brniště rozdílem jednoho hlasu (5:4) podpořilo obnovení těžby. Zároveň se zástupci Kamenolomu Brniště podepsalo smlouvy o kompenzacích za těžbu. Obec Brniště by měla dostat za 25 let celkem 125 milionů korun. Těžaři slibují nadstandardní mzdy asi pro 50 nových pracovníků. Někteří místní se ale po špatných zkušenostech z minulosti obávají ztráty vody, otřesů způsobených těžbou i nadměrné dopravní zátěže. Proti obnovení těžby jsou i obyvatelé nedalekého Velkého Valtinova a Jablonného v Podještědí.

Lídr krajské kandidátky KSČM Stanislav Mackovík.

Stanovisko KSČM je jednoznačné. »Kamenolom Brniště ani vedení obce Brniště vůbec nezohledňují oprávněné námitky obyvatel. Nabídnutou cenu považujeme za neúměrnou té skutečnosti, že se změní ráz krajiny a dojde k velké zátěži na obyvatele a životní prostředí. Jde o klasickou ukázku nadřazování podnikatelského záměru a honby za ziskem nad zájmy občanů. Rozhodnutí o těžbě v současné době považujeme ze strategického hlediska za neodůvodněné plundrování naší přírody, kdy jedinou motivací je zisk několika málo osob,« vysvětlil Haló novinám lídr krajské kandidátky KSČM Stanislav Mackovík.

O obnově těžby čediče bude rozhodovat báňský úřad a Brniště bude účastníkem řízení. Nespokojení obyvatelé Brniště získali před časem 330 platných podpisů pod petici požadující referendum. Mělo se konat 15. května, ale kvůli nouzovému stavu vyhlášenému vládou muselo být odloženo. Konat se má na konci června.

(ste)