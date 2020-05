Dominik Cummings jako loutkář Borise Johnsona. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Cummings závažím

Britští konzervativci čelí kvůli aféře premiérova poradce Dominika Cummingse ohledně porušení koronavirových restrikcí značnému propadu popularity.

Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury YouGov, který zveřejnil deník The Times. Cummings, který je označován za hlavního architekta vystoupení země z Evropské unie i »šedou eminenci« britské politiky, přiznal, že několik dní po začátku celostátní karantény cestoval se čtyřletým synem a s nemocnou manželkou napříč Anglií ke svým rodičům. Jeho žena se přitom potýkala s příznaky COVID-19 a Cummings byl předtím v kontaktu s Johnsonem, který právě obdržel pozitivní výsledek testu na koronavirus. Média později informovala i o Cummingsových následných přesunech v severní Anglii.

Úterní průzkum provedený pro pravicově konzervativní The Times ukázal, že náskok vládní Konzervativní strany na opoziční labouristy se za poslední týden ztenčil o devět procentních bodů - obliba konzervativců klesla o čtyři procentní body na současných 44 %, zatímco nejsilnější opoziční straně pět procentních bodů přibylo a nyní by ji podpořilo 38 % voličů. Pro konzervativce je to podle deníku nejvyšší týdenní propad voličské přízně od roku 2010. Jen 20 % respondentů je toho názoru, že Cummings svým jednáním neporušil pravidla karantény. Na 71 % si naopak myslí, že ano.

Z dalšího průzkumu, který si u společnosti JL Partners objednal pravicový bulvární list Daily Mail, vyplývá, že dvě třetiny dotazovaných si myslí, že Cummings by měl kvůli porušení pravidel rezignovat. To samé by považovalo za správné i 55 % voličů Konzervativní strany. Na 80 % respondentů a tři čtvrtiny voličů konzervativců je navíc názoru, že poradce svým chováním porušil pravidla karantény, což sám Cummings i premiér Johnson dosud odmítají.

Vláda se zatím nepříliš úspěšně snaží odsunout téma poradcova případu do pozadí. Výsledky průzkumů zvyšují tlak na Johnsona, jehož k odvolání Cummingse nyní vyzývá už 39 konzervativních poslanců.

(čtk)