Polka chce slovenský azyl

Mladá Polka, údajná šéfka gangu výtržníků spojovaných s krakovským fotbalovým klubem Cracovia, se snaží získat politický azyl na Slovensku.

Její obhájci argumentují tím, že Polsko už není demokratickou zemí a že tamní justice se ocitla v hluboké krizi. O případu informovala polská média. Soud v Banské Bystrici v úterý přijal žádost Magdaleny K. o politický azyl na Slovensku, což podle zpravodajské televize TVN24 znamená, že ji tamní úřady do skončení azylového řízení nevydají do Polska. Podle polské prokuratury stála v čele gangu, který obchodoval s drogami ve velkém, v určité době prakticky měl monopol na dodávky drog do Krakova. Do Polska prý dovezl z Nizozemska a Španělska 5,5 tuny marihuany a 120 kilogramů kokainu. Magdalena K. se údajně snažila mařit vyšetřování, podávala křivá svědectví a nabádala k tomu i jiné lidi.

Mladá žena je ve vazbě od konce února, kdy ji dopadla policie ve Zvolenu. Polská prokuratura se tehdy obrátila na slovenské úřady se žádostí o její vydání do Polska. Nicméně obhájci Magdaleny K. od začátku poukazují na porušování principů právního státu v Polsku, kvůli kterým by se prý jejich klientce nedostalo spravedlivého procesu. Na soud v Banské Bystrici posílali příklady problémů v polském soudnictví, jehož kontroverzní reformy prosazuje současná vláda národně-konzervativního Práva a spravedlnosti. Poukazovali také na brutalitu polské policie a případy, kdy muži zákona zneužili své pravomoci.

Řízení, během kterého slovenské úřady budou rozhodovat o tom, zda Magdalena K. má právo na politický azyl, může podle TVN24 trvat několik týdnů. Do té doby zůstane ve vazbě v Banské Bystrici.

(čtk)