Společnou měnu čeká další okamžik pravdy

Evropská centrální banka (ECB) připravuje mimořádné plány na to, jak by realizovala svůj program nákupů dluhopisů za biliony eur bez Deutsche Bundesbank, tedy německé centrální banky, pokud by nejvyšší soud v Německu Bundesbank donutil systém opustit.

Agentuře Reuters to řekly čtyři zdroje obeznámené se situací. Bundesbank je hlavním účastníkem programu nákupů.

V nejhorším případě by prý ECB zahájila vůči německé centrální bance, která je jejím největším akcionářem, nebývalé právní kroky, aby ji přiměla do systému se vrátit, uvádějí zdroje. To by pravděpodobně znamenalo pro euro okamžik pravdy a otestovalo by to věrnost Německa evropské měně, při jejímž vzniku hrálo právě Německo největší úlohu. Přimělo by to rovněž zemi vypořádat se s některými hluboko zakořeněnými výhradami vůči politice ECB.

Německý ústavní soud dal ECB čas do začátku srpna, aby zdůvodnila masivní nákupy vládních dluhopisů, nebo pokračovala v programu bez Bundesbank. Ta se přitom na programu nákupů dluhopisů podílí více než čtvrtinou.

Většina zdrojů očekává, že právní spor u soudu v Karlsruhe vyřeší sama Bundesbank prokázáním toho, že politika nákupů byla přiměřená, a tím vyřeší obavy z vedlejších dopadů. Zaměstnanci ECB a centrálních bank zemí eurozóny se ale připravují na to, co jeden ze zdrojů označil za neuvěřitelné - scénář, kdy soud německé centrální bance účast na programu nákupů dluhopisů zakáže.

V takovém případě by ECB nebo - což je méně pravděpodobné - další centrální banky eurozóny převzaly kvótu Bundesbank v programu nákupů cenných papírů veřejného sektoru PSPP a kupovaly německé dluhopisy, uvedl zdroj. Plán však podle něj nebyl zatím dokončen a zatím ho ani oficiálně neprojednala Rada guvernérů ECB. Mluvčí ECB a Bundesbank se k tomu odmítli vyjádřit.

Pokud by další centrální banky nakupovaly německé dluhopisy, porušilo by to zásadu nesdílet rizika, na které Bundesbank trvala, když byl v roce 2015 program spuštěn. Podle něj každá národní centrální banka nakupuje vlastní státní dluhopisy a riziko je sdíleno v rámci omezeného množství dluhu nakoupeného samotnou ECB.

ECB na začátku koronavirové krize snížila nákupy německých dluhopisů a zaměřila se na Itálii, která se na dluhopisovém trhu dostala pod tlak, neboť epidemie tvrdě zasáhla už tak nejisté veřejné finance.

Bundesbank v dubnu koupila německé dluhopisy za 628 milionů eur (17 miliard korun). To bylo asi 2,3 procenta celkového objemu státních dluhopisů koupených v dubnu v rámci PSPP.

I kdyby Bundesbank program opustila, není možné německé dluhopisy opominout, protože slouží soukromým investorům de facto jako referenční hodnota pro celou eurozónu, a to díky jejich nejvyššímu úvěrovému ratingu a široké dostupnosti. Odříznutí Německa od hlavního stimulačního programu ECB by navíc mohlo vyvolat spekulace o rozpadu eurozóny, které se ECB snaží odvrátit už od krize v letech 2010 až 2012.

Mezitím by ECB zřejmě spustila vůči německé centrální bance řízení kvůli porušení povinností za to, že jako člen takzvaného eurosystému nesplnila své povinnosti, když zastavila nákup dluhopisů, dodaly zdroje. Pokud by německá centrální banka nesplnila podmínky, mohla by ECB předložit věc Evropskému soudnímu dvoru, což by byl první takový případ od vzniku eura v roce 1999. Soud už potvrdil platnost PSPP, německý ústavní soud ale rozsudek ignoroval.

Německá vláda je zatím optimistická a věří, že takovému scénáři se podaří zabránit. Kancléřka Angela Merkelová na začátku měsíce vyšším představitelům své strany řekla, že problém je řešitelný, pokud centrální banka tento plán vysvětlí.

