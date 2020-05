Je libo Franka či Himmlera?

Tak už je možné koupit si kalendář s »osobnostmi«, jako byl Hitler, Heydrich, Frank, Himmler nebo Mengele. Neuvěřitelné. Nebo uvěřitelné? Před pár lety by bylo neuvěřitelné hanobit a odstraňovat v takové míře jako dnes pomníky osvoboditelů, kteří doslova zachránili náš národ před vyhlazením. Před pár desítkami let by bylo neuvěřitelné veřejně pranýřovat spolky, které sdružují pamětníky, válečné hrdiny, kteří proti fašismu bojovali.

Pětasedmdesát let po konci války - a svět je naruby. Vítězové jsou poražení. Oběti jsou kati. Hrdinové jsou zločinci. A naopak. Revize pokračuje. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Cíl je jasný. Zlo je vše na východě, euroatlantická civilizace je spasení. A tak se možná 100 let po konci nejstrašnější války bude povídat, jak západní spojenci společně bojovali skoro celé 20. století s rudým morem (nějaké ty rozpory v jejich táboře, zejména s Němci byly jen epizodou) a nakonec ho porazili... Ale na stráži před východem musíme být i nyní… Nebo ne?

Dne 14. 12. 1945 řekl Edvard Beneš: »Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám všem řekli o svém utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou ‚očišťovací‘ kampaní... Že začnou – o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou.«

Nenechme to tak!

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM