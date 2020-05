Koronavirus - budeme sčítat škody…

Jediný virus, který lidstvo za svou existenci dokázalo vymýtit, byly pravé neštovice. Jiná virová onemocnění se nepravidelně vracejí. Je to přirozenost viru. Přirozenost daná jeho infekčností, jeho biologickou silou. Silou, na kterou jsou lidé krátcí. Proč se však odborníci neděsí právě koronaviru a politici a laici ano? A co média? Máme se bát? Nebo se opravdu hraje světová hra s občany?

Má smysl ještě nosit roušky? Opravdu jsou právě roušky tím, co nás zachránilo od nákazy? Byla by čísla jiná bez roušek? Je to tvrzení proti tvrzení. Zarážející je, že v lidech byla vyvolána falešná představa, že rouškou a pobytem doma virus vymizí. To se ovšem nestane. A nepomohou ani nevídaná restriktivní opatření, která zcela ochromila ekonomiku státu.

Za nejnebezpečnější důsledky pandemie považuji její dopady na lidskou společnost. Lidé zvyšují agresivitu, protože šestým smyslem cítí obrovskou ekonomickou krizi. Každý, kdo má jiné názory, není člověk s jinými názory, ale zločinec, agent...

I já se obávám obtížné obnovy ekonomiky.

Podle ministryně práce Jany Maláčové počet nezaměstnaných již začal růst, šplhá přes tři a půl procenta, a to je pouze začátek. Na konci roku očekává nezaměstnanost 6,6 procenta. To by znamenalo téměř půl milionu registrovaných nezaměstnaných.

Den daňové svobody, tedy den, od kterého jde veškerá mzda na konto občana (do té doby náš příjem připadá státu), připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 24. června. Loni to bylo 28. května. Češi tak budou na stát letos pracovat 175 dnů, tedy nejdéle od roku 2000, kdy institut začal den daňové svobody počítat.

V dubnu prošla ekonomika podle některých ekonomů největším propadem v novodobé historii.

Pomoc je namístě. Ale měla by být účelná, průhledná, spravedlivá a podporující naší ekonomiku, naše firmy. Začněme se zajímat, za co se utrácejí naše peníze.

Navrhuji vyrobit a umístit Hodiny národního dluhu na vhodných komunikačních místech s cílem upoutat pozornost občanů a sdělovacích prostředků. Uvedené hodiny byly umístěné u finančního úřadu s cílem upozorňovat občany na výši dluhu USA. Používá je i organizace The Cocord Coalition, která na uvedený problém rovněž poukazuje. Dluh je něco, co USA řeší již desítky let, zejména od hospodářského poklesu v 70. letech. Vážnost tohoto problému se ukazuje každý rok při schvalování rozpočtu státu. Řeší to i americký prezident. A budou to řešit každý další rok s většími problémy. V naší zemi se maže med kolem úst občanům, že zadlužení je normální stav a že naše zadlužení je malé. To se však může rychle změnit.

Dluh vede do otroctví a náš stát nemá to luxusní postavení jako USA, které disponují rezervní měnou. Dluhy jsou celospolečenský problém, který si uvědomuje i současná vláda a pokouší se to řešit. Způsob řešení je však polovičatý a nesystémový. KSČM by měla odmítnout současné kapitalistické metody zadlužování občanů a států, které vedou k jejich zotročení. Vyrovnaný rozpočet není ostuda či přežitek, je to normální a zdravé hospodaření, ovšem poněkud bolí a nepřináší požitky okamžitě.

Navrhované vyrobení a umístění hodin by mělo upoutat pozornost občanů a sdělovacích prostředků k tomuto problému a zároveň ke straně, které není jedno, jak hospodaří občané a stát. Postavit se metodě vytváření trvale udržitelných dlužníků. Takový dlužník je přítel z donucení a nemůže odmítat přátelské žádosti o jakoukoliv pomoc.

Proč podporovat výhodnými a státem garantovanými úvěry firmy, které nechtějí zveřejnit skutečné majitele? Zástupci největších tuzemských bank spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) hledají způsob, jak tuto povinnost splnit a zároveň neporušit bankovní tajemství. Jaké bankovní tajemství mají přesně na mysli? Vždyť záruku chtějí od státu, tedy od nás občanů, daňových poplatníků. Je přece normální, že občané chtějí zase vědět, komu přesně bankovní záruku stát poskytuje. Pokud chtějí firmy zůstat v anonymitě, nikdo jim nebrání. Pak ať fungují, ale bez záruk státu. Kdy už konečně bude na všechny platit stejný metr? Odpovím si sám. Nikdy. Taková je moderní demokracie se vším všudy.

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 3 – Cheb, Tachov