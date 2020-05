Bonmoty a ovce

Člověk si prý zvykne na všechno. Ne, není to pravda. Zvyknout si na zlo, na zlobu, na ponižování druhých, na cynismus se prostě nedá. V souvislosti s nošením, vlastně již nenošením roušek, byl možný zaznamenat v médiích názor, že ten, kdo nadále nosí roušku, je volič Babiše, protože jeho nepříznivci si roušky sundali a manifestovali tak, že odmítají prvky totality a omezování lidských, tedy jejich práv.

V minulých dnech jsem četl i další názory, které mě šokovaly. Novinář Kopecký měl napsat jako komentář k prvnímu dni, kdy se začala uskutečňovat nová opatření vlády: »Šokuje mě, kolik lidí je venku v rouškách, i když už nemusí…« Bývalý vysoký činitel ODS a polistopadové vlády, privatizátor Knižního velkoobchodu, lékař Miroslav Macek, měl zase pronést větu, jež reagovala na »zpozdilce«, kteří se stále objevovali v roušce: »Spousta Čechů také vstoupila do KSČ, aniž musela.« Ta věta měla dokázat, jaké že jsme my Češi stádo. Korunu však všemu nasadil zubařský boss Roman Šmucler, tolik opěvovaný Českou televizí: »Musím uznat, že v Praze je fakt spousta lidí s rouškou na ulici a klidně i dvacetiletí. Je to jako 68/69. Nejdřív náhubek nasadili silou, pak už to dělali lidé sami. Tato noc nebude krátká…«

Nevím, zda zmínění pánové a další představitelé generace »pravdy a lásky« skutečně vystudovali medicínské a další fakulty. Pokud by »nechyběli« při přednáškách, věděli by, že kapénkové nemoci se šíří vdechováním a vydechováním a že COVID-19 neodešel do nenávratna, ale je tady s námi a možná bude navždycky. Ti, kteří si roušky zachovali, se nadále chrání – ostatně mnozí Japonci, kteří před pandemií přijeli do naší země, je mívali často nasazeny, aniž to spojovali s nějakou totalitou či stádností – tedy dopovězme: lidé se chrání, protože nebezpečí, byť třeba menší, že budou někým nakaženi také, trvá, i když bylo zatím minimalizováno. Proto některá vládní opatření přetrvávají a každá jiná rozumná vláda by je nadále jistě podporovala.

Chápu, že třeba někteří lidé v zájmu vlastního velikášství nebo prapodivné ideje třeba »o svobodě« či »lidských právech« jsou schopni udělat leccos. I ohrožovat druhé, i kritizovat ty, kteří jsou rozumnější než oni, kteří mají obavy z nákazy a nadále pokládají za správné roušky neodložit. I to je přece jejich právo. Z výše zmíněných výroků lze usoudit, že jde o to toto právo jim upřít, a proto znevažují jejich počínání dokonce politickými bonmoty či přímo urážkou.

Pro mě osobně uvedené výroky jsou důkazem, že ti, kteří o sobě tvrdí, že jsou demokraté a svobodu hájící lidé, dodnes nepochopili, co skutečná svoboda je. Dali nám tak vlastně důkaz, že jiná pravda než jejich neexistuje, že ono havlovské »pravda a láska« bylo a je pouhou fikcí a bonmotem tzv. demokratů, který z nás ostatních měl a má udělat poslušné ovce.

Otakar ZMÍTKO