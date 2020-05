Panoptikum zvrácených

Za poslední měsíce, co jsme byli v karanténě, jsme toho, myslím, všichni zažili dost a dost. Nebylo to nic moc, v tom se asi shodneme.

Částečným odložením roušek, jako by někteří odkryli svou pravou tvář a někteří jako by tu roušku nikdy nechtěli radši ani sundat. Pod rouškou se nám přestěhoval maršál Koněv do neexistujícího muzea, pod rouškou nám vyrostl památník válečným zločincům, kteří se neštítili vraždit ženy i děti, a teď se na trhu objevil skutečný trhák - kalendář »osobností« třetí říše. Šéf nakladatelství pan Drtina tímto činem vlastně nijak nevybočil ze stávající tendence fašizace společnosti.

Někteří vrcholní politici si jenom tak zajedou na párty landsmanšaftu, sudetoněmeckého krajanského sdružení, které je vlastně ve své podstatě spolkem kolaborantů. Pofoukají jim rádoby bebíčka a slibují jim přátelství až za hrob a hlavně přehodnocení Benešových dekretů, které, dle mého hlediska, zcela legálně odebraly majetek zrádcům. Pod rouškou demokracie, ve které si přece můžeme nejen říkat, ale i dělat co chceme, je to prý v pořádku.

Demokracii si vůbec každý vysvětlujeme, jak je potřeba. Pan Drtina omlouval vydání svého kalendáře, i když lépe řečeno tohoto nástěnného panoptika zvrácených a psychicky nepříliš zdravých podlidí, kteří přímo či nepřímo zavraždili miliony lidí, ziskem a právě onou otřepanou frází ohledně demokracie. Ostatně tito nechutně zvrácení (ani se mi nechce psát lidé) při tom vraždění také mysleli na zisk. Vždyť vyrábět z lidských bytostí mýdlo, vytrhat jim mnohdy ještě za jejich života zuby je přece také v uvozovkách velmi ekonomické a jde přece hlavně o zisk. Nutno opět podotknout, že kdyby tito zvrácení dotáhli svůj nechutný plán do konce, asi by pan Drtina jedl bezzubý kaši anebo by si s ním někdo umyl ruce.

Jde to prostě všechno shora. Pokud ve společnosti bude tolerance u politiků paktovat se s nacistickými pohrobky, pokud budeme beztrestně tolerovat stavbu pomníků vrahům, pokud dovolíme odstraňovat pomníky hrdinům, nemůžeme se divit Drtinům.

Jen škoda, že nemáme více měsíců v roce. Měl bych jeden, spíše však dva tipy, jak je obsadit. Jednoho by si pan Drtina mohl vyblejsknout v Řeporyjích ve slipech s vyvaleným pupkem a druhého na Praze šest. Myslím, že tito dva by byli třešničkou na tomto nechutném dortíčku s mýdlovou příchutí.

Pavel JÁCHYM