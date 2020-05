Ilustrační FOTO - Haló noviny

Portál MOJE daně je v dohlednu

Změnu daňového řádu, která umožní především občanům, aby si mohli spravovat své daňové záležitosti s finančním úřadem on-line z domova nebo kanceláře, schválila Sněmovna ve zrychleném režimu hned v prvním čtení.

Poslanci už jednou novelu daňového řádu s touto novinkou schválili, Senát ji však poté vrátil s pozměňovacími návrhy. Při opakovaném hlasování před měsícem se už pro její schválení nenašel potřebný dostatek hlasů. U předchozí novely vyvolával spory a kritiku opozice hlavně návrh na delší lhůtu pro vracení odpočtů na DPH. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu večer před poslanci řekla, že nový návrh zákona ministerstvo předem diskutovalo se zástupci opozičních stran i v Senátu. Dohodnuté změny podle ní udělaly z návrhu nekonfliktní předlohu.

Jan Skopeček (ODS) zhodnotil návrh tak, že je to po dlouhé době ze strany vlády a ministryně financí zákon, který nijak nekomplikuje podnikatelům život. To je podle něj světlá výjimka. Předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek poznamenal, že kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou nyní ministerstvo přistoupilo k návrhu, mohlo být vše už schváleno. Schválení předlohy podpořilo 159 ze 161 přítomných. Proti nebyl nikdo.

»Do návrhu byly zapracovány připomínky jak Senátu, tak ale i z odborných svazů a komor. Mezi ně patří zejména zachování 30tidenní lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu v nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc. Je tam zachování toleranční doby při placení daní, pouze dojde k jejímu zkrácení ze čtyř pracovních dnů na tři kalendářní dny,« řekla předsedkyně sněmovních rozpočtářů Miloslava Vostrá (KSČM). Dodala, že novela přináší možnost individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení, které dnes není možné. Možnost prominutí se bude posuzovat na základě individuální žádosti poplatníka s ohledem na závažnost důvodů. Předloha zachovává podle jejích slov dvojnásobnou výši úroků za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána a formát tzv. formulářových podání pak má být nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí.

Předsedkyně sněmovních rozpočtářů Miloslava Vostrá (KSČM).

Vyřizování daní bude možné on-line

Hlavním cílem novely je vytvořit podmínky pro vznik portálu MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché daně. Portál umožní on-line vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Ministryně Schillerová označuje projekt MOJE daně za vlajkovou loď ministerstva financí.

Podle původního návrhu, který ztroskotal při opakovaném hlasování ve Sněmovně, se měla lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty prodloužit z nynějších 30 na 45 dní. Lhůta u nadměrných odpočtů sice zůstane zachovaná, ale nesporné části nadměrného odpočtu bude finanční správa vracet až po zahájení kontroly. I tak to však může být u nesporných částek dříve, než uplyne 30 dnů. Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně řečeno – jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce daně z přidané hodnoty nakoupil.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky. Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů. Nyní vycházejí na 16 procent, nově by měly být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na jeden tisíc korun.

Dá se předpokládat, že tentokrát senátoři navrhované změny přijmou, protože, jak uvedla ministryně Schillerová, ministerstvo financí s nimi novelu konzultovalo.

