Kuchařky bez domova v době pandemie

Co dělaly v době pandemie COVID-19, jejíž následky o to více dopadly právě na ženy bez domova, neboť ztratily dočasné brigády, některé ubytovny a noclehárny zavřely apod.? Jak nás informovala ředitelka organizace Jako doma, o. p. s., Lenka Vrbová, Kuchařky bez domova rozdávají každé úterý tašky s jídlem, rouškami, dezinfekcí, informacemi o službách a nouzovém stavu stovce žen bez domova. Telefonicky jsou ve spojení se 150 ženami, kterým zajišťují psychickou, informační i materiální podporu. Chodí za ženami do terénu. Díky spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy otevřely a provozují humanitární ubytovací zařízení pro 30 žen bez domova, které jsou nejvíce ohrožené. V jídelně Kuchařek bez domova v současné situaci zaměstnávají ženy v sociální tísni, ženy se zkušeností s násilím, s duševním onemocněním, žijící na ulici, ve stanu nebo ženy, které šetří na zaplacení svého místa na ubytovně. Ve spolupráci s platformou Breakfaststory rozvážejí obědy na objednávku, a navíc každý den vaří cca třicet obědů pro seniorky a seniory. Některé věci však Kuchařky bez domova samy nezvládnou, třeba opravit sprchu nebo rekonstruovat kuchyň. Proto jim na to přispívají dárci a dárkyně, za což jsou kuchařinky bez domova vděčny. »Vše, co děláme, děláme i díky vám,« říkají. »Víme, že dnešní doba je těžká pro všechny, i přesto si vás dovolujeme požádat o vaši podporu. Pracujeme více než kdy dříve, ale naše finanční budoucnost je nejistá,« obracejí se nyní na veřejnost s prosbou o příspěvek. Návod, jak přispět, je na webu Jako doma. Lidé si také mohou u Kuchařek bez domova objednat oběd. Za každý objednaný oběd dostane senior/seniorka nebo rodiče samoživitelé jeden oběd zdarma. (mh) FOTO – archiv Jako doma