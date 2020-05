Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát odpustí část sociálních odvodů malým firmám

Stát zřejmě odpustí sociální odvody za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ale nesměl ve srovnání s březnem propustit víc než desetinu pracovníků, snížit sumu na výplaty o víc než desetinu a pobírat jiný příspěvek na mzdy z kurzarbeitového programu Antivirus. Musel by také platit daně v ČR či EU.

Počítá s tím vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení, který ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Předlohu nyní projedná Senát.

Dočasné prominutí odvodů je další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který vláda prodloužila do konce srpna. Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. »Tímto návrhem pokryjeme až 88 % firem, které zaměstnávají až 1,5 milionu zaměstnanců v České republice ve mzdové sféře,« řekla poslancům ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Uvedla, že program Antivirus dosud podpořil 820 tisíc pracovních míst. »Vyplaceno bylo necelých osm miliard korun. Každý den ta čísla naskakují. Podpořili jsme v rámci těchto částek téměř 60 tisíc firem, z nichž 82 % mělo počet zaměstnanců do deseti,« řekla.

Maláčová uvedla, že od návrhu si vláda slibuje udržení zaměstnanosti v malých a středních firmách. »Slibujeme si trochu od toho, že pokud firmy rozdaly v březnu výpovědi, stále je ještě do konce května možnost stáhnout je,« uvedla ministryně. »Vracíme se do normálu a chtěli bychom, aby firmy nepropouštěly,« dodala.

Pro schválení normy hlasovalo všech 163 přítomných poslanců.

Velká pomoc pro zaměstnavatele

Podporu předlohy za strany KSČM avizovala již před hlasováním její stínová ministryně práce, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. »Jsme si vědomi situace v praxi,« uvedl Aulická. Zaměstnavatelé se podle ní v současném období rozhodují, zda v podnikání vůbec pokračovat a tento návrh by jim mohl rozhodování usnadnit. »Zaměstnavatelé v tom vidí opravdu velkou pomoc, někteří se už dnes rozhodují o budoucnosti svých společností, o osudu dalších zaměstnanců a tohle je jedna ze zásadních věcí, která jim v tom rozhodování, jestli budou pokračovat v podnikání nebo ne, pomůže,« konstatovala Aulická.

Stínová ministryně práce, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Zejména pravicová opozice chtěla program rozšířit alespoň na středně velké podniky. Piráti navrhli limit zvýšit na 250 zaměstnanců, přičemž odvody by bylo možné prominout v duchu vládního návrhu jen za 50 z nich. Podle TOP 09 by mělo být každé firmě odpuštěno pojistné za 100 zaměstnanců. SPD navrhla zrušit limity týkající se výpovědí a poklesu mezd.

Nejvíce úprav navrhla ODS. Podle Jana Skopečka by na odpuštění odvodů měly mít nároky firmy do 250 zaměstnanců. Podle návrhů Jana Bauera by na úlevu mohly dosáhnout buď všechny firmy, nebo firmy s 500 zaměstnanci, nebo ty firmy, které snížily mzdy až o 30 procent. Jiří Bláha (za ANO) navrhl, aby se omezení počtu zaměstnanců nevztahovalo na provozovny poskytující stravovací služby. Zdůvodnil to jejich zvýšenými náklady kvůli hygienickým opatřením a snížení kapacity. Žádný z těchto návrhů však nebyl přijat.

Návrat k osmidenní lhůtě

Poslanci v rámci novely obnovili osmidenní lhůtu, v níž mají zaměstnavatelé posílat sociální správě oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání. Původní lhůtu ohlašovat tyto změny nejpozději následující pracovní den považovali zaměstnavatelé ale i někteří politici za nesplnitelnou. Změnu podpořil sněmovní sociální výbor. Zkrácení termínu do příštího pracovního dne se dostalo před dvěma týdny jako takzvaný přílepek do zákona o odkladu odvodů. Maláčová na jednání výboru řekla, že ani ona nevěděla, že návrh obsahuje zkrácení osmidenní lhůty.

O odpuštění odvodů podle ministerstva práce nemusí firmy žádat. Měly by jen oznámit okresní sociální správě snížení odváděné částky v měsíčním výkazu. Na propouštěné pracovníky není možné úlevu uplatnit. Kontroly budou úřady provádět zpětně.

Z programu Antivirus stát vyplácí zatím dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39 000 korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29 000 korun superhrubé mzdy. Tříměsíční odpuštění odvodů je takzvaný režim C.

