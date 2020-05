Raketoplán Buran . FOTO - Pixabay

Návrat ruského raketoplánu. Pokračovatelka Buranu

Ruská kosmická agentura Roskosmos zahájila práce na vývoji kosmické lodě, která se má stát pokračovatelkou raketoplánu Buran. Oznámil to šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin ve vysílání rozhlasové stanice, kterou provozuje list Komsomolskaja pravda.

»Úspěšně jsme uskutečnili let v bezpilotním režimu, Buran úspěšně přistál na letišti v Bajkonuru, ale potom se pro něj nenašlo použití. Program byl ukončen. Když hovoříme o lodi, která by byla určena pro použití na nízkých drahách, pak se bude třeba orientovat na vývoj pilotovaného opakovaně použitelného stroje,« prohlásil Rogozin. Dále řekl, že projekční práce už začaly a nepovažuje je za časově náročné, existuje dokumentace, podle níž byl Buran postaven. »Naši předkové předstihli svou dobu,« prohlásil Rogozin.

V rámci sovětského projektu »Buran-Eněrgija« byla postavena supertěžká raketa Eněrgija a opakovaně použitelná loď Buran. Raketa byla vypuštěna dvakrát - 15. května 1987 a 15. listopadu 1988, kdy vynesla do vesmíru loď Buran. Let i přistání proběhly úspěšně. Projekt stál podle současného kurzu měn 30 miliard dolarů.

V době, kdy se odehrál jediný let Buranu, používali Američané už sedm let své raketoplány ke kosmickým letům. Jejich projekt skončil v roce 2011, od té doby byli závislí na dopravě kosmonautů na kosmickou stanici v ruských nosných raketách. Projekt sice skončil, ale jeho vojenská část pokračuje dosud, na svou už pátou misi v kosmu se vydal vesmírný stroj X-37B, kterému se říká raketoplán, protože se dříve používaným kosmickým civilním plavidlům velice podobá, je jen menší. Nejdelší mise X-37B trvala přes dva roky. Nikdo neví, co ve vesmíru stroj dělal, armáda s ním pracuje v přísném utajení. Existují teorie, že sbíral a opravoval vojenské družice, či že vracel na správnou dráhu ty družice, které se od ní odchýlily. Ale žádné potvrzení takových teorií nepřišlo. První, co odborníky po Rogozinově prohlášení napadlo, bylo právě možné využití nového Buranu při opravě vojenských i civilních družic. Když se družice porouchá, je dnes ztracena. Bloudí vesmírem, dokud neshoří v atmosféře. To je drahé. Drahé jsou ale i jednorázové starty nosných raket. To může být další aspekt nového projektu – zlevnit kosmické výpravy. Podle některých expertů může být projekt i ziskový, pokud se nový Buran využije také ke kosmické turistice.

Nabízejí se i další souvislosti. Třeba s průmyslovou výrobou moderních materiálů. Upozornil na to bývalý šéf sdružení podniků zabývajících se uhlíkovými vlákny Vladimir Sosedov. Odbornému časopisu Vojensko-průmyslový kurýr řekl, že Buran byl ve své době na špici technologie, ovšem současné Rusko nic podobného nemá. Přitom jeho technologická výhoda spočívala ve využití uhlíkových vláken, což je i současný trend při vývoji kosmických zařízení a vojenských raket. Podle výroby uhlíkových vláken se podle Sosedova určuje technologická vyspělost států. »Naše továrna v Eklabugu má projektovanou kapacitu vlákna 1000 tun vládna ročně, ale vyrábí se jen 300 tun.« Vlákno má zatím použití jen ve vojenském průmyslu, kde si Rusko drží světovou úroveň, podle prezidenta Vladimira Putina disponuje dvěma zbraněmi, které nemá nikdo jiný na světě. Stále se však nedaří vyřešit letitý problém, který začal už v 70. letech 20. století, propojit vojenský a civilní průmysl. Zatímco vojenský zůstává ve špičce, civilní se pohybuje daleko za technologicky vedoucími zeměmi. Uhlíková vlákna slouží jako jeden příklad. Třeba stroje americké firmy Boeing tvoří z poloviny kompozitní materiály, kde mají uhlíková vlákna lví podíl, ruské stroje, a to i vojenské, dosáhly jen třetinového podílu. Prý i jedna ze dvou Putinových zbraní, superzvukový Avangard, nemá tepelný štít z uhlíkových vláken, ale z titanu. Přitom Buran už měl spolehlivé tepelné destičky, které stroj chránily před přehřátím při přistání, z uhlíkových vláken. Vydržely teplotu 1260 stupňů Celsia a plně se osvědčily. Z 37 500 destiček se během letu ztratilo pět, poškozena byla asi stovka. Tato zkušenost však byla zapomenuta, podle Sosedova je nejvyšší čas ji oprášit a modernizovat.

(jo)