Problémy s nezaměstnaností se stupňují

Nejen následkem koronavirové krize narůstá v některých místech České republiky nezaměstnanost. Její řešení je prioritou pro KSČM. Již počátkem roku jsme upozorňovali na omezení počtu pracovníků v rámci Sokolovské uhelné společnosti. Když k tomu připočteme vliv pandemie koronaviru, tak stav v Karlovarském kraji je alarmující.

Problémy v tomto regionu mají i lázeňské společnosti a hotely, které jsou závislé na zahraniční klientele. Starostové na Sokolovsku žádají o pomoc premiéra. Zájem o tento problém by urychleně měla projevit i ministryně Maláčová. Objem nezaměstnanosti v místě převážně orientovaném na cestovní ruch postihne obyvatele velmi těžce. Proto KSČM na tento stav poukazovala již ve svých jednáních s tím, že je nutné začít urychleně hledat formy možné pomoci příslušných resortů. Orientace na domácí zájem občanů o možnost využití lázní nebude dostatečným a samospásným řešením. Oblast lázeňského trojúhelníku nedokáže sama vytvořit nová pracovní místa v dostatečném počtu. Kolaps trhu práce a tím ztráta jistot působí problém, jenž se musí neodkladně řešit. Dojíždění za prací do zahraničí je pouze slabou náplastí, a to jen pro malý počet lidí. Proto je třeba jednat neodkladně.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny