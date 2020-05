Kubánští lékaři si Nobelovu cenu zaslouží

Nedávno mě velmi potěšila jedna zpráva. Itálie v reakci na svoji zkušenost s mezinárodní pomocí v době koronavirové krize doporučí kubánskou lékařskou brigádu na Nobelovu cenu míru. Myslím, že je to skvělý kandidát na tuto cenu.

Konečně by ji mohl dostat kolektiv lidí, který se, i přes obrovské riziko, nezištně vrhl na pomoc zemi, když to nejvíce potřebovala. Byla to dokonalá ukázka mezinárodní solidarity a obyčejné lidské pomoci, bez vyhlídky na zisk nebo nějakou další protislužbu.

Doufám, že tuto cenu (a snad i mnoho dalšího ocenění) kubánští lékaři dostanou.

Také by to mohlo poukázat na naprosto absurdní rozhodnutí USA znovu zařadit Kubu na seznam států podporujících terorismus a pokračovat v naprosto nelidských sankcích, které už desítky let dusí Kubu v rozvoji.

Pokud je podle USA mezinárodní lékařská pomoc terorismus, ale vojenské invaze, dronové útoky na civilisty a nehumánní sankce a terorismus nikoli, tak potom bychom měli co nejdříve přehodnotit, kdo tedy je náš spojenec.

S tímto přístupem bychom mohli na seznamu teroristických zemí také brzy skončit my, až budeme chtít pomoci našim sousedům v nouzi.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM