Nemůžeme souhlasit s jednostrannými kroky Izraele

Dne 1. 7. 2020 mají izraelské orgány začít projednávat připojení dalších území, která se nalézají na místech, kde by měl vzniknout Palestinský stát a kde se ostatně již dnes nalézají protiprávně vzniklé izraelské osady, ke Státu Izrael. Dokonce tři české ministry (dva bývalé) zahraničních věcí to podnítilo k podepsání dokumentu, jenž před takovým aktem varoval. To ovšem vyvolalo nespokojenost podporovatelů Izraele, zvláště pak medializována byla kritika ze strany samotného prezidenta, k níž se z jiného důvodu připojil i premiér.

Nejde mi však o spor v nazírání našich politiků, ale o samotný fakt připojení ke svému území, území někoho jiného. Je to už podruhé v krátké době, kdy se tak v tomto regionu děje. Je to totiž rok, kdy Spojené státy uznaly suverenitu Izraele nad Golanskými výšinami a tím vlastně jejich faktické připojení, ač právě ty do roku 1967 byly součástí Sýrie a nikdy nepatřily do koloniálních enkláv Británie, které vznikly po pádu Osmanské říše, ale do zájmové koloniální sféry Francie.

Dnešní záměr premiéra Netanjahua je porušení mnoha rezolucí Rady bezpečnosti a OSN vůbec. Mnohé země Evropské unie proto také vyjádřily svůj nesouhlas s plánem, který je otevřeně podporován Trumpovými Spojenými státy. Stejně jako tomu bylo při akci »Golany« a při dalších agresivních akcích Izraele proti svým sousedům. Nejsem protiizraelský. Mám v Izraeli dokonce řadu přátel. Jen si myslím, že svět by se měl opravdu řídit nějakými pravidly, a ne jednomu na úkor druhého povolovat cokoli. Chce-li zmíněný svět mít na Blízkém východě klid, musí všechny strany upravit své požadavky a dbát o mezinárodní právo. To už bylo porušeno v samotném rozdělení země. Plán rovnosti dodržen tehdy nebyl a tvůrci Izraele si přisvojili více, než jim umožňovala rezoluce OSN.

Nespravedlnost vůči vyhnanému arabskému obyvatelstvu, pokusy dále rozšířit hranice Izraele vyvolaly odpor a nenávist. Namísto snahy uklidnit situaci a ukázat mírovou tvář se však Izrael uchýlil k dalším válkám a dalším násilnostem a násilnost, jak známo, produkuje jen další násilí a nenávist. Chápu, že připojení dalšího území, s nímž se počítalo pro vytvoření samostatného Palestinského státu, státem Izrael, vyvolává nové emoce. Je totiž aktem násilí. Z tohoto hlediska vnímám stanovisko »tří ministrů« a s jejich kroky v době jejich ministerského mandátu jsem mnohdy nesouhlasil a nesouhlasím. Chceme-li mír na Blízkém východě, nemůžeme souhlasit s jednostrannými kroky Izraele. To by si měli uvědomit všichni, tedy i všichni čeští politici.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu