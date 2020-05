Rozbíjet klišé

Klišé – jak krásně zní toto slůvko francouzského původu vyjadřující stereotyp, zautomatizovaný, nadužívaný nebo otřelý obrat. Pochází z typografického prostředí, je to totiž destička s neměnným, často opakovaným textem. I já je musím použít, protože jak jinak nazvat to, co se u nás velmi zabydlelo: že totiž někdo něco plácne a neustálým opakováním a opisováním, bez znalosti celé šíře problému, se to upevní ve vědomí lidí, až se to jednoho dne stane »faktem«, o němž se nediskutuje.

Do této kategorie patří opakující se tvrzení, že proti řeporyjské pamětní desce věnované příslušníkům Ruské osvobozenecké armády mají námitky Rusové. I čtvrteční zpráva agentury ČTK uvedla, že »Rusko je (vlasovce) považuje za kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem«.

Příslušníci ROA byli skutečně kolaborantskou ozbrojenou formací vytvořenou nacistickým Německem a toto netvrdí jen Rusové, to ví každý, kdo jen trochu zavadil o dějepis. To vědí ve státech protihitlerovské koalice, tedy i země západní, s nimiž jsme přáteli. Důkazem je historický fakt, že Američané příslušníky ROA, kteří se pokoušeli o útěk do jejich zajetí, předali sovětské straně. Vědí to samozřejmě i historici, kteří nepatří do party ideologů-přepisovačů historické skutečnosti. Vědí to čeští občané, z nichž mnozí, včetně řeporyjských obyvatel, to vyjadřují svými komentáři, dopisy, maily, statuty na sociálních sítích apod. Proč se tedy stále omílá, že Rusové – vypadá to, že jen Rusové – mají k uctívání vlasovců výhrady? Jiným opakujícím se klišé je případ hrnků a triček s vyobrazeními Hitlera a dalších nacistických pohlavárů. Protože se objevila další kauza soukromého nakladatelství Naše vojsko, které vyprodukovalo už i kalendář s těmito válečnými zločinci, média zopakovala i předchozí případ, který byl taktéž předmětem trestního oznámení. A všechna, s výjimkou Haló novin, uvedla, že policie již dřív, v roce 2018, prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty a případ uzavřela s tím, že se trestný čin nestal.

A to není pravda. Mezi těmi, kdož podal na majitele nakladatelství trestní oznámení, byla i antifašistka bádající v problematice pochodů smrti, vedoucích přes naše území v závěru druhé světové války, Milena Městecká. Podle informací, které má ona, státní zástupce usnesení o odložení tohoto případu zrušil a přikázal k dalšímu řízení jinému policejnímu orgánu. Je tedy zřejmé, že ani případ »hrnků s Hitlerem« není u ledu. Povinností každého člověka je rozbíjet nepravdivé stereotypy, aby se z nich totiž jednou nestala, goebbelsovskou metodou, tzv. pravda.

Monika HOŘENÍ