Obraz Picassa za sto eur

Darovala 100 eur (asi 2700 Kč) na humanitární pomoc africkým vesnicím a jako odměnu získala dílo malíře Pabla Picassa v hodnotě nejméně milion eur. Jistá Italka jménem Claudia Borgognová byla 20. května vyhlášena vítězkou charitativní tomboly o obraz Zátiší, který španělský mistr namaloval v roce 1921. Organizátoři prodali přes 51 000 losů a vybrali tak přes pět milionů eur.

Pablo Picasso. FOTO - Wikimedia commons

Většinu z těchto peněz obdrží organizace CARE, která pomáhá s dodávkami vody pro chudé vesničany v afrických zemích včetně Kamerunu a Madagaskaru. Monacký miliardář David Nahmad, který do tomboly Picassovu malbu poskytl, dostane bezmála milion eur. Elektronické losování se konalo ve známé pařížské aukční síni Christie's. Organizátoři uvedli, že vítězný lístek si původně nekoupila Borgognová, zřejmě jej dostala jako dárek. »Claudia vyhrála tento mimořádný obraz, který má hodnotu milion eur, a tudíž je z ní milionářka,« citovala agentura AP pořadatelku tomboly Péri Cochinovou.

Podobný projekt se uskutečnil už v roce 2013, přičemž Picassovu kresbu tehdy losování přisoudilo 25letému Američanovi zaměstnanému ve firmě na výrobu protipožárních hlásičů. Obraz, který byl ve hře tentokrát, byl tím nejmenším z celé Nahmadovy sbírky čítající asi tři sta Picassových děl. Sběratel má za to, že obraz má hodnotu až tři miliony eur. Na plátně o rozměrech 23 krát 46 centimetrů je abstraktním způsobem ztvárněn stůl s novinami a sklenkou absintu. Picasso obraz vytvořil v červnu 1921, několik měsíců před svými 40. narozeninami a krátce poté, co mu jeho první manželka Olga porodila syna Paula. »Picassovi by se takováhle iniciativa moc líbila, protože to byl člověk, který se hodně zajímal o humanitární a sociální úsilí,« řekla Cochinová Reuters.

(čtk)