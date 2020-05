Nyní je třeba se ptát, co uděláme pro Směr, říká jeho předseda Robert Fico (na snímku). Expremiér chce vést silnou levicovou stranu. FOTO - Wikimedia commons

Směr-SD. Střet Fico - Pellegrini

Bývalý nejdéle sloužící slovenský premiér Robert Fico poté, co jeho strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) nezvítězila v únorových volbách, čelí otevřené výzvě k odchodu z jejího čela.

Dosud jediný předseda Směru-SD od jeho založení v roce 1999 Fico se v úterý dopoledne vyslovil pro změny, jež by posílily postavení sociálních demokratů v politice. Před novináři ale neuvedl, zda je připraven přenechat vedení strany některému ze svých kolegů. Odpoledne pak místopředseda strany a expremiér Peter Pellegrini za účasti dalších tří zástupců z vedení Směru-SD řekl, že Fico by měl v zájmu strany odejít z předsednické funkce. Slovenská média již dříve uvedla, že kvůli střetu Fica s Pellegrinim hrozí straně rozkol. »Pokud chce pan předseda Fico pomoci Směru, sociální demokracii na Slovensku, dozrál čas k jeho odchodu z čela strany. Pomůže Směru stát se silnějším, zásadně zvýší jeho koaliční potenciál, dá prostor nové generaci politiků, která je připravena bojovat,« řekl Pellegrini novinářům na briefingu, na kterém vystoupil spolu s dalšími dvěma místopředsedy strany a také s členkou jejího širšího vedení. Pellegrini již dříve projevil zájem o křeslo předsedy Směru-SD a pro případ neúspěchu naznačil možnost odchodu ze stranických řad. Podle Pellegriniho má Fico poslední možnost, aby se vyhnul osudu někdejších slovenských premiérů Vladimíra Mečiara či Mikuláše Dzurindy, jejichž politické formace zanikly nebo existují jen formálně. »Pokud nechce Fico tragicky naplnit jejich heslo - stranu jsem založil, stranu i zničím - je pro něj nyní jedinečná možnost dát svým odchodem straně naději na lepší budoucnost,« řekl Pellegrini, který v současnosti na rozdíl od Fica patří k nejdůvěryhodnějším politikům na Slovensku.

Pellegrini vystřídal Fica v čele vlády v roce 2018 poté, co Fico podal demisi na funkci premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Pellegrini byl volebním lídrem Směru-SD v letošních parlamentních volbách, ve kterých sociální demokraté dosáhli lepšího výsledku, než jim předpovídaly sondáže. Navzdory tomu ale skončili v opozici. Fico dříve během dne hovořil o potřebě změn ve straně. »Velmi mi záleží na tom, aby došlo ke změnám, které udělají ze Směru-SD silnější opoziční politickou stranu. Nebudeme je dělat proto, aby se naplnily něčí osobní ambice. Potřebujeme nové bojovníky, nikoli teoretiky a ´sluníčkáře´,« řekl na tiskové konferenci Fico, který post předsedy vlády zastává 10 let. Podle Fica Směr-SD umožnil politickou kariéru řadě svých členů včetně Pellegriniho. »Je třeba si uvědomit, že Směr-SD dal neobvyklé možnosti pro růst a kariéru. Nyní je otázka opačná - co uděláme pro Směr. Očekávám od lidí, kteří dostali závratnou politickou kariéru, že nyní budou dělat pro Směr,« uvedl Fico. Dodal, že sám chce změnit své chování jako politika. Odmítl odpovědět na dotaz, zda by se spokojil s funkcí čestného předsedy Směru-SD. Dříve řekl, že chce vést silnou levicovou stranu.

Podle slovenských médií Směr-SD, kterému popularita mezi voliči spíš klesá, kvůli souboji Fica s Pellegrinim o post šéfa strany stojí na pokraji rozkolu. Pellegriniho podle tisku podporují někteří funkcionáři strany, většinu ve vedení Směru-SD má ale stále Fico. Směr-SD byl do letošních voleb u moci s výjimkou necelých dvou let od roku 2006. V tomto období Fico neuspěl s ambicí stát se prezidentem či šéfem ústavního soudu. Nyní 55letý expremiér přiznal problémy s krevním tlakem, kvůli kterým se například nezúčastnil prosincového sněmu své strany. V roce 2016 se podrobil operaci v kardiologickém centru.

(ava, čtk)