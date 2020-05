Odpověď KSČM na dopis předsedy Nadačního fondu obětem holocaustu

Na výzvu předsedy správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michala Klímy zaslanou, dle sdělení v médiích, všem předsedům poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně, reagoval předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik.

S obsahem dopisu – v němž Klíma vyzval české zákonodárce k novelizaci příslušných paragrafů trestního zákoníku, aby propříště nebylo možné se vymlouvat ze strany podnikatele, že prodej produktů s nacistickými pohlaváry je veden snahou o realizaci zisku – se komunisté ztotožňují. »I nás znepokojují tendence relativizující nacistickou ideologii a konání, či dokonce konkrétní zločiny fašismu a holokaust jako takový popírající. Obdobně jako vy považujeme výrobu a prodej hrnků, triček a jiných předmětů s portréty, logy, citáty apod. za určitou formu propagace osob, myšlenek či ideologie a soudíme, že by se tak na jakékoli předměty nemělo v žádném případě dostat nic, co by bylo možné vykládat jako propagaci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. V této věci by nemělo docházet k jakýmkoli výkladovým pochybnostem,« uvedl Kováčik v reakci na Klímovu výzvu vyvolanou nejnovější nabídkou nakladatelství Naše vojsko. Komunističtí poslanci a poslankyně jsou připraveni zapojit se do předložení novely trestního zákona či případnou novelu podpořit, ubezpečil šéf klubu KSČM ve Sněmovně.

Klíma zaslal předsedům poslaneckých klubů dopis, datovaný 25. května, v němž informoval o tom, že podal Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení pro porušení paragrafů 403 a 404 trestního zákoníku za prodej kalendáře »osobností« třetí říše s fotografiemi nacistických předáků–válečných zločinců. Je přesvědčen, že tímto, jakož i prodejem hrnků a triček s portréty stejných válečných zločinců, dochází k propagaci a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

»Bohužel je z minulosti známo, že policie podobná trestní oznámení odložila, případně soudy obžalované osvobodily, protože přistoupily na argumenty obhajoby, že trestný čin nebyl spáchán, protože cílem prodeje uvedených předmětů bylo dosažení zisku, a nešlo tak o skutkovou podstatu propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,« napsal Klíma. Pokud by dále bylo možné tímto způsobem propagovat nacismus, jestliže se činnost »vysvětlí« účelem dosažení zisku, Klíma se obává, že se dočkáme »třeba prodeje nacistických periodik nebo zřízení Hitlerova muzea, kde bude zřizovatel úspěšně tvrdit, že prodává-li vstupenky, jde mu o zisk, a nejde tak o propagaci nacismu«. Klíma se pozastavil také nad tím, že v roce 75. výročí porážky nacismu se v ČR veřejně a legálně šíří předměty s portréty nacistických pohlavárů, knihy nacistické propagandy apod., což označil za ostudu nemající v civilizované Evropě obdoby.

Ing. Pavel Kováčik

předseda klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

tel. 5717 3732, fax 5717 3733

______________________________________________________________________

Praha dne 28. května 2020

Vážený pane Klímo,

dovolte mi stručně reagovat na Váš dopis předsedům poslaneckým klubů PSP, který jsem sice nedostal, ale na upozornění známých četl ve sdělovacích prostředcích.

Musím konstatovat, že se s ním ztotožňujeme­- i nás znepokojují tendence relativizující nacistickou ideologii a konání či dokonce konkrétní zločiny fašismu a holokaust jako takový popírající.

Obdobně jako vy považujeme výrobu a prodej hrnků, triček a jiných předmětů s portréty, logy, citáty apod. za určitou formu propagace osob, myšlenek či ideologie a soudíme, že by se tak na jakékoli předměty nemělo v žádném případě dostat nic, co by bylo možné vykládat jako propagaci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

V této věci by nemělo docházet k jakýmkoli výkladovým pochybnostem. Jsme proto připraveni zapojit se do předložení novely trestního zákona či případnou novelu podpořit.

S mnoha pozdravy

P. Kováčik, v. r.

Vážený pan

Ing. Michal Klíma

Předseda správní rady

Nadační fond obětem holocaustu

info(at)fondholocaust.cz