Jediné otevřené divadlo: klasická tragédie ukazuje současnost

Jediné otevřené divadlo v Ústeckém kraji, Činoherní studio v Ústí nad Labem, v pondělí uvedlo premiéru moderně pojaté interpretované verze Sofoklovy starořecké tragédie Antigona s podtitulem Fuck You, Daddy. Kvůli dodržení rozestupů mohli diváci obsadit pouze 43 míst, proto se premiéra uskutečnila také v úterý. Šlo o první představení od březnového uzavření divadla. Herci ji zkoušeli třikrát, řekl dramaturg Jiří A. Trnka.

Antigona (Andrea Berecková) přes zákaz krále, svého strýce Kreóna, pohřbí svého padlého bratra. Věděla, že pokud bratrovo tělo nepohřbí, jeho duše nemůže odejít do říše mrtvých a najít tak věčný klid. Stráž ji při činu chytí a odvede za Kreónem (Kryštof Rímský), který ji pošle na smrt. Proti králi se však postaví jeho syn Haimón (Petr Uhlík) a vznikne tak spor s tragickým koncem.

»Ve chvíli, kdy jsme byli před generálkovým týdnem, tak přišla krize a my jsme museli zastavit zkoušení,« řekl dramaturg s tím, že herci zkoušeli hru i před třemi týdny, protože se zvažovalo i to, že by ji diváci viděli on-line.

Mediální tlak je zásadní

Činohra režiséra Doda Gombára ukazuje prostřednictvím staré antické hry naši současnost. Důležité rodinné i politické spory natáčí kancléř v roli Adama Ernesta na tablet. »Je tam přítomnost oka, o kterém vlastně nevíme. Dnes je ten mediální tlak tak zásadní, že nic nezůstane bez záznamu, bez nějaké stopy a nejen té digitální. Chtěli jsme zpřítomnit tuto krutost současnosti,« řekl režisér.

Uvedl, že jak v původní 2500 let staré hře, tak v jeho interpretaci se objevuje neschopnost lidí se domluvit, udělat kompromis.

Prodleva vinou pandemie

Hlavní roli Antigony si zahrála Andrea Berecková, která se objevila třeba v inscenaci Stepní vlk. »Člověk se pořád tak nějak vnitřně udržoval v napětí a připravoval se na to, že se hra může kdykoli uvést,« řekla k prodlevám ve zkoušení vinou pandemie nového typu koronaviru novinářům herečka.

Ke hře Berecková uvedla, že je inspirovaná i ekologickou aktivistkou Grétou Thunbergovou. »Je také hodně radikální, protože Antigona je radikální stejně jako Kreón. V tom to je, že se střetnou dvě velká ega,« dodala herečka.

