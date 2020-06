Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté vzdali hold lidem v první linii

Kulturní akci ve veřejném prostoru s označením Dvorek 2020, jako výraz díků lidem v první linii boje s koronavirem, uspořádala v neděli v Brně městská organizace KSČM.

V parku vnitrobloku mezi ulicemi Křídlovická, Zahradnická a Poříčí nabídla malým, pracujícím i důchodcům prostor pro nejrůznější vyžití a aktivity. Představovaly hold zdravotníkům, hasičům i policistům, kteří měli jeden až dva měsíce mnohdy velmi napilno. Byli v práci bez ohledu na čas nebo v karanténě odloučeni od rodin dlouhodobě, aby zvládli situaci s virovou pandemií. K děkovným aktivitám komunistů jim vyhrávala v brněnském vnitrobloku i hudební formace známého bučovického zpěváka Josefa Boudy a klávesisty Radka Vernera s názvem Karel Gott revival Morava. Kdysi nejmladší delegát VI. sjezdu KSČM J. Bouda zpívá v této umělecké sestavě už deset let Gottovy písně občas k nerozeznání od velkého Mistra.

Předseda klubu zastupitelů Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal konstatoval, že na setkání ve zdejším domovním vnitrobloku přišli poděkovat členové Městského výboru KSČM občanům za jejich chování a přístup ke koronavirové pandemii. »Jako krajský zastupitel jsem jim poděkoval. Také Jihomoravský kraj vyhlásil anketu, aby občané hledali ty, kteří stáli tzv. v první linii zápasu s epidemií. Vedení kraje se s nimi chce setkat a vyjádřit jim vděk. Návrhy se už kupí. Převážně na odměnění zdravotních sester a lidí, kteří z podnětu komunistických zastupitelů šili všem roušky. Na webových stránkách kraje lidé vyjadřují své názory a děkují všem, kteří se zasloužili o lidský přístup v období pandemie. Pětadvacátého června se na brněnském hejtmanství uskuteční setkání všech minulých i současných zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM při příležitosti 20. výročí obnovení krajské samosprávy,« řekl.

První místopředseda jihomoravského KV KSČM Filip Zachariaš uvedl, že za 20 let existence Jihomoravského kraje v něm komunisté udělali obrovský kus práce. Některá sice není na první pohled vidět, avšak stali se hradbou proti privatizaci nemocnic. »Řekli jsme, že nenecháme jižní Moravu na suchu, což je i heslo letošních voleb, protože otázka sucha a vody není záležitost jediného roku. S návrhy řešení sucha jsme přišli jako první politická strana v zastupitelstvu. Také jsme prosadili, aby v každém jihomoravském okrese se stavěl nový nebo rozšířený domov pro důchodce. Byla to činnost, kterou lidé považují za samozřejmou. Ale bez nás, komunistů, by automatická nebyla,« sdělil Zachariaš.

Z jiného soudku Zachariaš ocenil lidi, kteří při pandemii neseděli doma s rukama v kapsách. Především komunisté stáli v první linii, nezištně rozváželi roušky, obědy potřebným a starali se, aby lidé v nouzovém stavu, o kterém toho moc nevěděli, mohli relativně normálně žít. »Se zde přítomným zpěvákem Josefem Boudou jsme na Vyškovsku se skupinou nadšenců rozběhli iniciativu Roušky pro Vyškovsko. V krátké době zájemci od nás dostali 20 000 roušek zhotovených iniciativně tzv. na koleně. Jedni dodávali látky, druzí šili a další výrobky rozváželi. Všem těm je potřeba poděkovat a zatleskat. Ocenit zdravotníky by měla vláda ČR nikoliv jednorázově, nýbrž sanovat tento podfinancovaný resort. To místo výdajů 70 miliard Kč na zbrojení a Armádu ČR,« zdůraznil Zachariaš. Další partou nadšenců v zajišťování zdravotnických potřeb byl např. Levicový klub žen v Hodoníně.

(vž)