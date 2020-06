Ilustrační FOTO - Pixabay

Obce pomohou, stát jim to vynahradí

O státní pomoci ekonomice a ekonomickým subjektům, o projednávání zákonů ve zrychleném řízení a některých návrzích legislativních norem se diskutovalo v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Hosty byli předsedové poslaneckých klubů KSČM, ČSSD a Pirátů Pavel Kováčik, Jan Chvojka a Jakub Michálek.

Na některých radnicích zavlály v minulém týdnu černé vlajky na znamení nesouhlasu s tím, že vládní koalice chce řešit »koronavirové« výpadky v ekonomice i s využitím rozpočtů obcí. Kováčik a Chvojka vysvětlili, že pomoci živnostníkům a drobným podnikatelům není možné jinak než právě touto formou. »Něco se stalo. Je to celosvětový problém. Obce pomohou svým občanům, především drobným živnostníkům a podnikatelům, přežít, a stát to obcím postupně kompenzuje,« uvedl Kováčik. Tyto kompenzace vyplacené ze státního rozpočtu formou dotací se uskuteční, a komunisté podpoří každou podobnou iniciativu, zdůraznil předseda poslanců KSČM. Navíc, jak dodal, se sníží povinnost spoluúčasti obcí pro poskytnutí dotace na investiční akci, což je také významné.

»Vládní« poslanec Chvojka poznamenal, že obce přece nemohou v dobrých časech od plátců daní brát, a když je potřeba jim pomoci, pak říkat »nechceme«. Domnívá se také, že hlasitá kritika ze strany opozice, která se na vládní návrh snesla, včetně některých starostů souvisí s blížícími se volbami. »Není logické, aby samosprávy nechtěly pomoci svým občanům. Živnostníci jsou také občany různých krajů a měst,« konstatoval Chvojka s tím, že obce o nic nepřijdou, dostanou vše zpět ve formě dotací, »ba více«, a v relativně brzkém čase. Michálek v diskusi oponoval, že dotace budou ministři a úředníci »přihrávat svým« obcím, což Chvojka odmítl slovy, že dotační řízení je nezávislé a nestranné.

Pavel Kováčik (KSČM).

Přetahovaná návrhů

Na obdobné téma hovořili také předsedové Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu TV Prima Partie. Návrh zákona, podle něhož by stát měl obcím a krajům dorovnat výpadek příjmů kvůli proplácení kompenzačního bonusu podnikatelům, pošle Senát podle Vystrčila Sněmovně nejpozději do konce června. Návrh skupiny senátorů počítá s tím, že by stát dal krajům 400 korun a obcím 1000 korun na obyvatele. Takovýto návrh by však podle sociálnědemokratického poslance Chvojky znamenal to, že například obec s 30 obyvateli by dostala jen 30 000 korun. Senátní předlohu podepsali zástupci všech senátorských klubů, horní komora ji před deseti dny v prvním kole podpořila, nyní ji projednávají výbory.

»Jedna z věcí, které vláda říká, je, že se musíme z krize proinvestovat. To nejsou peníze pro starosty a zastupitelstva, ale pro občany. Investovat umí obce. Jim věří 70 procent obyvatel, vládě 40 procent,« míní Vystrčil. Podle předsedy Sněmovny Vondráčka bylo nutné peníze podnikatelům v koronavirové krizi poskytnout rychle a kabinet je obcím nahradí. »Jednoznačně zaznělo, že obcím se to v rámci možného bude kompenzovat,« uvedl Vondráček. Nyní probíhá spor o to, jakým způsobem se bude obcím pomáhat.

Diskutující politici v Otázkách hovořili také o senátním návrhu. »Senátní verze, kdyby byla přijata, znamená, že paní ministryně financí všechny kompenzační programy zastaví, a nedostane nikdo nic,« namítl Kováčik. »Tyto věci nejsou předmětem toleranční smlouvy s hnutím ANO,« pokračoval s poznámkou, že komunističtí poslanci budou vše posuzovat a rozhodovat se ad hoc, »demokraticky to projednáme v klubu«. Připomněl také, že se komunisté dlouhodobě snaží, aby pravomoc kontrolovat i rozpočty měst a obcí získal Nejvyšší kontrolní úřad.

Budou veřejně známi skuteční vlastníci?

Vednání koaličního kabinetu má být projednán návrh zákona o evidenci skutečných vlastníků, jehož cílem je, aby byli veřejně známi skuteční koneční vlastníci právnických osob. Návrh předkládá ministerstvo spravedlnosti.

Jak uvedl v Otázkách Michálek, Piráti mnoho let prosazují, aby rejstřík vlastníků firem byl veřejný. Musí dle něho existovat zodpovědnost za vlastnictví, jak ostatně vyplývá z Ústavy. Argumentoval však v pořadu tak, že jejich úmysl »jít po krku« především premiéru Babišovi a firmě Agrofert byl velmi zjevný, ačkoli se Michálek zaklínal »velmi důležitým protikorupčním zákonem«. Státní dotace by měla směřovat jen do organizace, jejíž vlastník je znám.

Komunisté se staví k návrhu vstřícně, počkají si však na konečné znění i s pozměňovacími návrhy, a zejména budou podle Kováčikových slov návrh posuzovat tak, aby se měřilo všem stejně. »Jde o hospodaření se státními penězi. Mělo by platit ‚všem stejně‘, a to i tam, kde se dotuje neziskový sektor,« zdůraznil.

