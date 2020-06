Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti rasismu v USA napříč planetou

Vražda amerického černocha George Floyda při zásahu minneapoliské policie vyvolala vlnu protestů nejen ve Spojených státech, ale také v Kanadě, Británii, Itálii či Německu. Demonstrace byly svolány i na tento týden, napsal portál Variety.

V Berlíně se v sobotu před americkou ambasádou u Braniborské brány sešlo několik tisíc lidí, kteří protestovali proti okolnostem Floydovy smrti. Floyd zemřel poté, co mu bělošský policista skoro devět minut klečel na krku, ačkoli si muž stěžoval, že nemůže dýchat. Dav nesl stejně jako protestující v nejméně 25 městech 16 států USA transparenty »Black Lives Matter« (Na černošských životech záleží), »Spravedlnost pro George Floyda« či »Nemohu dýchat«.

Stovky lidí v sobotu demonstrovaly v londýnském obvodu Peckham. Dav v jednu chvíli zastavil veškerou dopravu na místní hlavní komunikaci. Do centra Londýna byla svolána další demonstrace. Ve středu, v sobotu a v neděli se pak protesty v Londýně budou konat v Hyde Parku, před parlamentem a také před americkým velvyslanectvím.

V kanadském Torontu demonstranti uspořádali protestní pochod od parku Christie Pits k velitelství městské policie. Akce, která byla protestem proti vraždě Floyda a také černošky Regis Korchinskiové-Paquetové, se zúčastnilo několik tisíc lidí. Korchinskiová-Paquetová zemřela ve středu během policejního zásahu po pádu z balkonu výškové budovy. Média s odvoláním na policii uvedla, že žena byla v době zásahu na balkoně, ze kterého skočila. Rodina ženy ale odmítá, že by spáchala sebevraždu, z podílu na smrti proto viní policii. Incident policie nadále vyšetřuje. Oběti protestů proti vraždě v USA mezitím přibyly minimálně další dvě!

V minulých dnech se demonstrace i připomínky Floydovy smrti konaly například v Tokiu, severoitalském Miláně nebo v Mašhadu na severovýchodě Íránu.

Zákaz vycházení

Kvůli trvajícím nepokojům vyvolaným násilnou smrtí Floyda byl vyhlášen noční zákaz vycházení právě ve 25 městech v 16 amerických státech, uvedl web televize CNN. Během protestů v Indianapolisu byli postřeleni tři lidé a jeden člověk zemřel. Newyorský starosta Bill de Blasio odsoudil incident, při němž dva vozy newyorské policie NYPD vjely do davu. To se stalo i jinde v USA. Média si všímají také útoků na novináře, kteří nepokoje pokrývají, a to jak ze strany policie, tak i horlivějších demonstrantů. Násilí některých protestů odsoudil demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden, útoky na novináře také generální tajemník OSN António Guterres. »Útok na novináře se rovná útoku na společnost,« napsal na Twitteru v sobotu. »Žádná společnost nemůže fungovat bez svobody tisku, žádná společnost nemůže být spravedlivá bez novinářů, kteří zkoumají přečiny a říkají mocným pravdu,« dodal.

»Demonstrovat proti takové (policejní) brutalitě je právo a nutnost. Je to svrchovaně americká reakce,« reagoval pro změnu Biden ve svém komuniké. »Americkou reakcí ale není zakládání požárů ve městech ani bezdůvodná destrukce. Není jí ani násilí, které ohrožuje životy,« dodal.

Zákaz vycházení byl mj. v Los Angeles, Philadelphii, Atlantě, Denveru či Seattlu. V Minneapolisu, kde protesty začaly, platilo toto opatření již předchozí noc, protestující ho ale nedodržovali. Ve více než desítce států byla mimořádně aktivována národní garda. Nasazením armády v sobotu pohrozil Donald Trump, podle nějž musí státy a města tvrději zasáhnout proti násilným demonstracím. Agresivním demonstrantům pohrozil i nasazením »nejzlejších psů a nejstrašlivějších zbraní«.

Přes 1400 lidí bylo od čtvrtka zadrženo a desítky dalších utrpěly zranění při pokračujících demonstracích. V Detroitu zemřel v pátek pozdě večer místního času jeden z účastníků tamních protestů, když do davu někdo střílel z auta.

Nyní již bývalý policista Derek Chauvin, po jehož zásahu zemřel Floyd, byl obviněn z vraždy a zabití. V pátek po naší uzávěrce to krátce po Chauvinově zatčení oznámila minnesotská prokuratura, která očekává, že obvinění budou vznesena i proti dalším třem zasahujícím policistům.

