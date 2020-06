Skála Komín. FOTO - Wikimedia commons

Brdy se připravují na turisty

Brdy, které se veřejnosti otevřely po odchodu armády v lednu 2016, očekávají letos nápor turistů.

Kvůli dopadům koronavirové pandemie se obecně očekává, že Češi budou dávat přednost tuzemské dovolené. Podle představitelů Plzeňského kraje je oblast dnešní chráněné krajinné oblasti (CHKO), kam desetiletí směli jen vojáci, bezpečná, pokud se lidé pohybují po vyznačených stezkách. Plzeňský kraj instaloval v Brdech hlásiče pro případ nouze, jsou napojené na pult policie, a pořádá tam cvičení záchranných složek, řekl náměstek hejtmana Ivo Grüner (ČSSD).

Takzvané traumabody dal kraj instalovat přesně před rokem v části Brd, která je v Plzeňském kraji. Člověku v problémech stačí jen rozbít sklo a stisknout tlačítko. Jsou v místech, kde nejdou mobily a bývá tam hodně turistů, tedy na křižovatkách hlavních cest a cyklostezek, a jsou vyznačené na mapách. Stavba vysílačů by byla drahá a trvala by dlouho.

Systém lidé podle Grünera využívají, policie dojede do pár minut a předá informace záchranné službě. »Spolupráce s hasiči a policií je výborná. Zatím tam zásadní problém nevznikl. Ale jak teď lidé nebudou chtít do zahraničí, tak budou Brdy pro Prahu, střední Čechy i náš kraj velkým lákadlem, turistickým a cykloturistickým,« řekl.

Návštěvnost Brd, které se stále více čistí od zbytku munice, roste. Kraj dotuje úseky cyklostezky z Plzně, která bude celá hotová příští rok. Podílel se také na značení turistických tras v CHKO. »Jsou tam relativně kvalitní silnice, které udržovaly Vojenské lesy a statky a po nich se dá krásně jet. A dále jsou tam dlouhodobě upravované stezky,« uvedl Grüner. Hlavní trasy jsou označené. Podle Grünera by z nich návštěvníci neměli moc scházet, protože v některých místech je stále nevybuchlá munice.

V oblasti ale chybí kvalitní zázemí pro návštěvníky. Na krajském úřadě už bylo několik investorů, kteří chtějí s obcemi na okraji CHKO budovat parkoviště, půjčovny kol se sprchami, osvěžovny, restaurace s terasami i jednoduché ubytování, hlavně dřevostavby. »Máme nějaké malůvky, které teď investoři předělávají, aby to bylo ku prospěchu území. Budou je koordinovat se správou CHKO a lesy. S tím pak půjdeme společně za obcemi. Byl bych rád, aby tam vznikly tři taková místa, záleží na zájmu starostů,« řekl Grüner. Lokality budou jasné do konce roku a příští rok už by mohly stavby stát, protože nebudou složité.

(ng)