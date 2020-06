Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hororová autostatistika hlavního města

V Praze loni přibylo 36 090 aut a jejich počet se zvýšil na 1 140 482 motorových vozidel. Většinu z toho tvoří osobní auta. Zvýšil se rovněž počet kilometrů, které řidiči po městě najezdili. Nejvytíženější komunikací byl stejně jako předloni Barrandovský most.

Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK). Na území Prahy je 4047 km komunikací, z nichž je 2327 km ve správě TSK, zbylé mají ostatní vlastníci, a na nich je 607 mostů a 13 tunelů.

Z celkového počtu vozidel registrovaných v hlavním městě je 911 844 osobních aut. Pro srovnání, v roce 2018 evidovaly úřady 882 717 osobáků a o rok dříve 844 613. Na území Prahy loni řidiči najezdili 23,356 milionu kilometrů, což je o asi 300 tisíc meziročně více. Z toho najezdili většinu řidiči osobních aut, a to přes 21 mil. km.

Oproti roku 2018 se zvýšil počet aut zajíždějících a odjíždějících z centra města, a to o asi 8000 na 525 000 vozidel denně, přičemž většinu tvořila rovněž osobní auta. Mimo centrum pak počet aut vzrostl o 19 000 na 689 000 denně. Také tady tvoří většinu osobáky.

Nejvytíženější komunikací byl stejně jako předloni Barrandovský most, po kterém denně projede 143 000 aut, což je meziročně asi o tisícovku méně. Druhou nejvytíženější je Strakonická ulice v úseku mezi Dobříšskou a Barrandovským mostem a třetí Jižní spojka od ulice 5. května po Vídeňskou.

Barrandovský most je zároveň nejvytíženějším mostem přes Vltavu. Následuje Hlávkův a most Barikádníků. Nejvytíženějším tunelem je Dejvický tunel, který je součástí tunelového komplexu Blanka. Projede jím 94 000 aut denně. V první pětce nejvytíženějších tunelů jsou i zbylé úseky Blanky, a to Brusnický a Bubenečský tunel.

Nejvytíženější běžnou křižovatkou je křížení Černokostelecké s Průmyslovou s 69 000 aut denně a takzvanou mimoúrovňovou křižovatka 5. května a Jižní spojky, kudy projede 210 000 aut denně.

Oproti uplynulým rokům se nezměnila obsazenost v automobilech. Ta se drží na 1,3 člověka na jedno vozidlo. Pro srovnání: v roce 1990 to bylo 1,57 a v roce 2000 pak 1,37 osob na automobil.

Ranní špička se odehrává mezi 08.00 a 09.00 a odpoledne doprava kulminuje mezi 16.00 a 17.00. Zhruba dvě třetiny jízd pak řidiči uskuteční mezi 06.00 až 18.00. Po 19.00 začíná podle dokumentu počet aut prudce a víceméně rovnoměrně klesat až do půlnoci. Nejvytíženějším dnem byly pátky a měsícem duben.

(ici)