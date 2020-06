Ilustrační FOTO - Pixabay

Nezabřednout ve starých dogmatech

Evropská komise chce v rámci obnovy evropských ekonomik poskytnout členským státům EU 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Dvě třetiny z této částky si hodlá vypůjčit na finančních trzích na přímé platby, zbytek mají být úvěry.

Návrh Komise zveřejnila minulou středu, vzápětí začala poměrně bouřlivá diskuse. V jejím rámci se vyjádřili i spolupředsedové frakce GUE/NGL.

Manon Aubryová soudí, že v prvé řadě by bylo záhodno překonat stará dogmata, třeba tradiční podporu bohatých investorů a velkých firem. Zdroje se budou dál hromadit v rukou elity, nebudou využity ve prospěch většiny. Komise podle Aubryové plán vydává za jádro evropské solidarity, ale podstata problému zůstává stále stejná. Váha veřejných dluhů se bude dále zvyšovat a následné vydírání splátkami postihne všechny. »Je ironií, že plán nazývají Nová generace EU, když právě nová generace bude dluhy platit,« napsala Aubryová.

Oznámení nových druhů příjmů, třeba ekologických a digitálních daní, představuje podle spolupředsedkyně GUE/NGL krok správným směrem. Pravděpodobně ale nebude stačit na splacení půjčky, takže podstatnou část budou muset hradit státy. »Vršíme prostě dluh na dluh,« uvedla Subryová.

Martin Schirdewan zdůraznil, že EK nechává řadu otázek otevřených a ani nenaznačuje odpovědi. Užití společného rozpočtu ke grantům je sice poněkud opožděné, ale vítané, představuje krok vpřed. Je třeba, aby tento návrh členské státy schválily. »Ale když přemýšlíme o částce, pochybujeme, zda bude stačit k vybřednutí z deprese, která v některých státech trvá už dlouho, rozhodně nezačala pandemií,« uvedl spolupředseda frakce GUE/NGL. Upozornil, že Evropský parlament volá po dvou trilionech eur, když se ekonomické prognózy týden od týdne zhoršují.

Zůstává velkou otázkou, jak se budou prostředky rozdělovat, o tom se teprve bude tvrdě vyjednávat. Také není jasné, zda budou zadlužené země moci udržovat Pakt stability a růstu, který je považován za ekonomický základ EU. Především pochybnosti o činnosti Evropské centrální banky (ECB) budou přetrvávat nejméně do léta. Německý ústavní soud má rozhodnout, zda Deutsche Bundesbank může dále vykupovat veřejné dluhopisy, jak to nyní dělá v rámci snahy ECB o garanci těchto dluhopisů. Právě garance, kterou zaručuje jen ECB, ale nikoli německá státní banka, zajímá soud. Pokud by v létě německé bance výkup dluhopisů zakázal, bylo by to pro finanční politiku ECB velká rána, možná by nadále nemohla zaručit bezpečnost dluhopisů a veřejné dluhy zemí EU, které teď nesporně porostou, aby mohly přejít k silným skupinám mimo Evropu.

(za)