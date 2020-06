Učitelé to zvládli

Poslední měsíc před velkými prázdninami začal a všichni musíme říct, že takový chaos, jako je nyní na MŠMT, by snad ani nešel vymyslet. Školy a učitelé stáli ze dne na den před úkolem vzdělávat online. Nikdo neporadil, nikdo nedal jasný návod, každý z pedagogů měl jinou představu, a hlavně naprosto jiné možnosti. Jiné možnosti měly děti, pro které bylo vyučování připravováno.

Školství se dlouhodobě potýká s mnoha problémy, které se v minulosti neřešily nebo řešily částečně a teď se ukázalo, jak slabý v kramflecích je ministr školství. Dokonce se nakrátko i ztratil, aby se po měsíci mlčení našel. Bohužel vydávané pokyny byly spíše pro zlost než pro pomoc. Tu byly zmatené více, tu zmatené méně. Občas to vypadalo, že byla vyhlášena soutěž o nejhloupější nařízení. A ukázalo se, že učitelé jsou lidé nejen profese pomáhající, ale také skoro všehoschopná. Byli velmi schopní, pružní, ochotní, vynalézaví, učenliví. Vlastně jen přenesli svoje nápady na hladinu a to, co běžně dělají ve třídě, za nepochopení mnohých, zvládli distančně.

Zvládli to i rodiče, kteří překvapeně sledovali svoje potomky v akci. Zvládli to ředitelé i zřizovatel a najednou se objevil ztracený pan ministr a zase vydal doporučení. Nafouknout školu, zajistit ochranné pomůcky a ještě si zahrát na zdravotníka a drába v jedné osobě. A navíc se zrušila jedním tahem povinná školní docházka. Uvědomuje si to někdo z vládních představitelů?

Každopádně jste to, kolegové, zvládli. Předpokládám, že žádné poděkovaní od MŠMT nepřijde, tak snad mezi sebou si dokážete říct, že jste dobří. Protože všechno, co pro děti děláte ze všech svých sil, má smysl a děláte to dobře.

Gabriela HUBÁČKOVÁ, stínová ministryně školství za KSČM