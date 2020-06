Trump v bunkru

Šílený fanatik v Bílém domě se zase »vytáhl«. Ještě před osmi dny by ho jistě nenapadlo, že bude muset bezprostředně řešit něco jiného než zpropadený koronavirus, ale chyba lávky. Další rasistická vražda bílého policajta na černošské oběti (minimálně 13. za poslední dekádu) se stala podnětem k vzedmutí celospolečenského odporu k rasismu v USA, a to dokonce nejen odporu americkému, ale celosvětovému!

A Trump? V pátek se dokonce byl před demonstranty u Bílého domu nucen schovat (bohužel jen na hodinu) v prezidentském bunkru, který je určen jako zabezpečovací prostor pro hlavu státu před ohrožením teroristy… Ano, teroristy. Je sice pravda, že někteří z protestujících ve vzteku začali brát symboly bělošské rasistické zvůle útokem (kdy docházelo k drobným trestným činům, zejména vandalismu), ovšem nazývat to terorismem, jak Trump opakovaně učinil, je účelové a směšné. A Trump hned našel viníka – levici. Konkrétně levicové anarchistické skupinky. Právě anarchisty se kvůli tomu rozhodl zařadit na teroristický seznam. Místo aby řešil problém, který i jeho pět let bobtnajícím přičiněním v USA zase bují, tedy odporný rasismus, soustředí se na pronásledování odpůrců tohoto zrůdného fašistického jevu. Dokonce i starostka Washingtonu, kde Trump úřaduje, prezidenta kritizovala, že hlava státu by neměla podněcovat k násilí. No, není se čemu divit, když zhýčkaný miliardář a showman v Bílém domě začal demonstrantům o víkendu vyhrožovat armádní střelbou a že na ně pustí »ty nejzlejší psy«…

A co na to rudým šátkem vybavený býkův předchůdce Barack Obama? Odlišný přístup k milionům Američanů jen podle barvy kůže nesmí být (nejen) podle něj v dnešních Spojených státech normálem. Uvedl to na Trumpově kdysi oblíbeném Twitteru (kdysi proto, že teď už chce šéf USA Twitter naopak zrušit - když si dovolil k agresivním nenávistným prezidentským tweetům začít dávat usměrňující vysvětlivky).

Inu, jméno George Floyda, nevinné oběti policejní zvůle, která obrátila Spojené státy vzhůru nohama, jistě aspirantovi na znovuzvolení před blížícími se podzimními volbami dlouho nedá spát…

Vytvoření nového normálu, kdy nebudou instituce a ani srdce lidí infikována bigotností a nerovným přístupem, je podle Trumpova předchůdce úkolem všech. Což nelze než podtrhnout. Týká se to totiž do jisté míry bohužel i našeho geoprostoru!

Roman JANOUCH