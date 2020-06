Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Roskosmos pogratuloval Američanům

Ruská kosmická agentura Roskosmos pogratulovala Spojeným státům a soukromé americké společnosti SpaceX k úspěšnému pilotovanému letu k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) novou americkou lodí.

»To, co se stalo, se mělo stát již před dávnou dobou. Nyní to nejsou jen Rusové, kdo létá k ISS, ale také Američané. To je báječné!« napsal na Twitteru mluvčí Roskosmosu Vladimir Ustimenko. Zároveň dodal, že hysterii vyvolanou úspěšným startem rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon je těžké pochopit.

Americký prezident Donald Trump, který sobotní start sledoval přímo v kosmodromu na floridském mysu Canaveral, prohlásil, že USA získaly zpět své místo světového vůdce ve vesmíru a že se již nemusí spoléhat na milosti od cizích zemí. Řekl také, že Spojené státy brzy budou mít ty nejlepší zbraně historie, jaké si je možné jen představit. Podle ruských odborníků se stalo jen to, že Američané obnovili program spolehlivých nosičů, tedy raket, které už v minulosti používali.

Od konce programu raketoplánů v roce 2011 spoléhal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v dopravě astronautů do kosmu na ruské lodě Sojuz. Šéfovi NASA Jimu Bridenstineovi přes Twitter pogratuloval jeho protějšek z Roskomosu Dmitrij Rogozin. »Bravo! Vím, jak jsi dychtil, aby se tato velká událost stala úspěchem,« napsal Rogozin.

Gratuloval také zakladateli SpaceX Elonu Muskovi, který v odpovědi na Twiteru vyjádřil naději, že spolupráce s Roskosmosem bude dál a úspěšně pokračovat. Musk odpověděl v ruštině. Tu si podle médií osvojil kvůli konzultacím, které při stavbě rakety měl s ruskými odborníky. Prý byly pravidelné. Musk také spoléhá na původně ruskou Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Američané žádnou svou nemají, postavili ovšem na ISS modul, stejně jako Evropská kosmická agentura a Japonci. ISS ale za čtyři roky skončí. Rogozin už vyhlásil, že Roskosmos postaví novou stanici s výhledem na nejméně deset let činnosti v kosmu. Zda bude mezinárodní, není dosud rozhodnuto. K budoucnosti ruského dobývání kosmu Ustimenko také řekl, že Rusko se letos chystá vyzkoušet dvě nové rakety a že v příštím roce spustí lunární program. »Bude to zajímavé,« uvedl. Na Měsíc se chystají také Američané, kteří jsou doposud jedinou zemí, které se v minulosti podařilo vyslat na lunární povrch posádku. Cesta k Měsíci se pro USA má stát odrazovým můstkem k letům na Mars.

(pe, čtk)