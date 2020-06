Ilustrační FOTO - Pixabay

Dočkají se i české děti vlastního ombudsmana?

Česká republika se možná konečně zařadí mezi země, které mají dětského ombudsmana. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) by měla příslušný návrh zákona do několika týdnů předložit vládě. Úlohou dětského ombudsmana bude prosazovat práva dětí.

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzala ČR. Je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá.

»České děti si speciální instituci, která se jim bude plně věnovat, zaslouží,« uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ne všichni rodiče jsou totiž podle něj schopni svým dětem pomoci. »Pro mě jsou děti smyslem života, je důležité, abychom udělali všechno pro to, aby měly dobrý život,« uvedl premiér. Připomněl, že dětského ombudsmana má 23 států EU. »Česká republika tam ale chybí,« dodal.

»Je to symbolický dárek k dnešnímu Mezinárodnímu dni dětí,« řekla včera novinářům Válková. Informovala, že příslušný návrh už je připravený v paragrafovém znění, věří, že do léta ho předloží kabinetu. Dětský ombudsman by měl podle ní v týmu 50 lidí. Úřad by měl po republice tři pobočky – v Praze, Brně a Ostravě.

ČR ztratila deset let

Vypracování zákona přivítal předseda Sdružení zastánců dětských práv a předseda Aliance neziskových organizací za dětská práva ČR Miroslav Prokeš. »Usilovali jsme o to několik desítek let,« řekl našemu listu. Zároveň připomněl, že už v roce 2009 byl podobný návrh na vládním stole, a to u příležitosti českého předsednictví EU, pak ale kvůli zhruba 40 milionům počátečních výdajů a dvaceti milionům ročních provozních výdajů byl z vlády stažen. »Ztratili jsme deset let. Je to velice potřebná instituce, doufejme, že nyní to už nebude trvat déle než několik měsíců a že i v Parlamentu ČR to podpoří zástupci všech klubů. Samozřejmě, pokud si někteří zákonodárci z toho udělají záležitost politického boje, tak děti zase ostrouhají,« dodal Prokeš.

Dětský ombudsman by podle něj měl mít kompetence navrhnout zrušení části zákona, který bude v rozporu s právem dítěte, bude mít možnost vstoupit do opatrovnického řízení, a bude také moci navrhovat změny legislativy tak, aby hájily práva dítěte.

Volba ještě v tomto volebním období

Ombudsmanem by se mohl stát člověk nad 30 let, který by se aspoň pět let věnoval dětské problematice. Volila by ho Sněmovna. Vybírala by ze dvou kandidátů, které by navrhl Senát a prezident republiky. Nominovaní by museli získat pět doporučení od dětských organizací. Válková řekla, že o podpoře návrhu už jednala s SPD či KSČM.

Zmocněnkyně plánuje, že by Sněmovna mohla normu schválit do konce letošního roku. Poté by předlohu měl ještě projednat Senát a podepsat prezident. Válková odhaduje, že by zákon mohl začít platit od přespříštího školního roku, tedy v září 2021. Poslanci by tak mohli volit nového dětského ombudsmana či ombudsmanku ještě před sněmovními volbami, uvedla zmocněnkyně.

Zřízení pozice ochránce práv dětí uvítal také Český helsinský výbor. ČR dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech a za roztříštěnost péče mezi několik resortů.

(jad)