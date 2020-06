Ilustrační FOTO - Pixabay

Desetitisíce Američanů stále v ulicích

Pokojné demonstrace desetitisíců lidí proti policejní brutalitě vůči černochům v USA znovu provázelo násilí, jež propuklo v některých velkých amerických městech.

Úřady povolaly na pomoc policistům Národní gardu již v 15 státech včetně metropole Washingtonu, kde pořádkové síly rozháněly demonstranty slzným plynem nedaleko Bílého domu. Na 40 amerických měst již vyhlásilo noční zákaz vycházení a nejméně 4400 účastníků protestů policie zadržela.

Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se v pátek podle agentury AP americký prezident Donald Trump asi na hodinu schoval do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci. Protesty se ve Washingtonu vyhrotily i v noci. Policie zakročila proti lidem, kteří se neřídili zákazem vycházení, ti následně založili několik požárů a vloupali se do přilehlých bank a klenotnictví. Noční násilné střety protestujících s pořádkovými silami hlásí rovněž města New York či Filadelfie.

Demonstrace a nepokoje však nadále pokračují i na západním pobřeží USA. Ve městech Santa Monica a Long Beach v jižní Kalifornii několik stovek lidí rozbíjelo výlohy obchodů a bralo z nich zboží. V centru Los Angeles vjelo do protestujících policejní auto a dva z nich srazilo na zem, zřejmě však nepřišli k újmě.

Na mnoha místech však byly protesty pokojné. Protesty podpořila řada osobností z hudebního, filmového a sportovního světa. Například Lady Gaga napsala: »Dlouho víme, že prezident Trump selhal. Je v nejmocnější funkci světa, a přesto nabízí jenom neznalost a předsudky, zatímco životy černochů jsou mařeny. Přilévá oleje do ohně v systému, který je už tak rasistický, a všichni vidíme, co se děje. Je čas na změnu.«

Zatímco někde čelila policie obviněním z příliš tvrdého postupu vůči demonstrantům, na jiných místech země se k nim připojila. Ve státě Michigan se například do pokojné manifestace zapojil místní šerif, šéf policie ve městě Santa Cruz zase poklekl s ostatními demonstranty na počest Floydovy památky.

Trump se přes víkend k protestům oficiálně nevyjádřil, na Twitteru volal po tvrdém zákroku vůči demonstrantům. Napsal, že někteří guvernéři musí přijmout tvrdší postoj, jinak bude federální vláda nucena využít »neomezenou moc naší armády a mnoho (lidí) pozatýkat«.

(čtk)