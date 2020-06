Čtyřiadvacítkou nejezděte...

Dvacet čtyřka ze stanice Kavčí hory do všech koutů České republiky... - to je, panečku, trasa (ve smyslu TV žargonu - trasa = televizní signál). A těch přestupů... Vždy podle toho, jak se zrovna hodí popojet, zastavit, zrychlit, zpomalit..., jak ten, kdo zrovna panuje, je, či není žádaný.

Občas se stane, že za jízdy někdo vypadne nebo je vypoklonkován, často i s platnou jízdenkou. Stačí, když se nepěkně podívá na řidiče.

Co je to vlastně ono tolik proklamované »veřejnoprávní«? Že má příjem z veřejných peněz (poplatků) a že má být politicky (stranicky) neutrální a vyvážené. K tomu má ta naše holka z hor Kavčích stejně daleko jako panna k nevěstinci.

Já jako občan mohu mít tisíc a jednu výhradu k prezidentovi nebo premiérovi, ale »kavčí médium« si otevřenou, subjektivní averzi vůči Hradu či Strakově akademii prostě dovolit nemůže. Tečka. Není možné, aby každý host publicistických pořadů či zpravodajských relací, který sympatizuje, zastává hradní či vládní politiku, byl moderátorem atakován, nezřídka ani ne příliš zaobaleně peskován. Totéž by samozřejmě platilo i ve variantě, byla-li by takto hystericky haněna ODS či TOP 09.

A to už nezmiňuji nedávné hrubé chování Václava Moravce vůči předsedovi KSČM a místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi v OVM. Filipa obdivuji, že to ustál, a vedení ČT nechápu, že za tohle Moravce nevyhodilo. Vlastně chápu, protože by si na sebe »vyrobilo« precedens a muselo vyhodit většinu moderátorů. Všechny moderátory. Pročež čtyřiadvacítkou raději nejezděte...

Milan ŠPÁS