Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi se vracejí na hrady a zámky

Hrady, zámky a další objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) navštívilo za první týden téměř 50 000 lidí, oznámila mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Památky se po téměř dvouměsíční pauze, kdy byly uzavřené z rozhodnutí vlády ve snaze zabránit šíření koronaviru, otevřely 25. května. Památkový ústav odhaduje, že do konce května ztráta způsobená uzavřením památek dosáhne 125 až 130 milionů korun.

Loni na stovku tuzemských státních památek zavítalo do poloviny května 1,1 milionu návštěvníků, celkem loni památky ve správě státu navštívilo 5,273 milionu lidí. Do poloviny letošního května podle NPÚ činil rozdíl v počtu návštěvníků asi milion lidí. Ústav se snaží šetřit na službách a materiálech, mnoho věcí během krize dělá svépomocí a ministerstvo kultury přislíbilo pokrýt významnou část ztrát ve výnosech. V první fázi by mělo jít o pokrytí ztráty za první čtvrtletí, což je 14 milionů korun.

Vláda umožnila od 11. května navštěvovat zahrady a parky, o 14 dní později již lidé mohli začít za přísných hygienických podmínek navštěvovat i interiéry hradů a zámků. Musejí mít roušky, dezinfikovat si ruce a počet návštěvníků ve skupině se odvíjí od podoby a velikosti památky. Tím, že ne všude je z těchto důvodů možné naplnit kapacitu objektů, může se podle vedení NPÚ ztráta na výnosech prohlubovat. NPÚ má přitom rozpočet téměř z poloviny krytý výnosy a vydělat si musí skoro 600 milionů korun ročně.

(ste)