Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš odráží útoky

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za nesmysl tvrzení, že mu zákon o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda, má pomoci ve sporu o střetu zájmů. Zároveň kritizoval protesty Svazu měst a obcí kvůli použití sdílených daní na sanování škod po epidemii.

Kritici upozorňují na to, že díky předpisu by nebyl považován za majitele koncernu Agrofert, ale jen za vlastníka svěřenských fondů, do kterých ho vložil. Kabinet předpis schválil hlasy ministrů za ANO, zástupci koaliční ČSSD se zdrželi. Babiš odmítl, že mu má předpis pomoci. »Je to nesmysl. Myslím, že právníci to dostatečně vysvětlili. A podsouvat tady, že naši ministři mi jdou s něčím na ruku, to já zásadně odmítám. Myslím, že to bylo vysvětleno,« uvedl.

Premiér řekl, že sám zákonu ani nerozumí. »Chápu, že opozice má stále jen antibabiše, to je jejich problém. Určitě to bude plamenná diskuse, ale já k tomu nemám co říct. Jen se divím, že stále někdo pokračuje jen v programu proti Babišovi a nic jiného neumí,« řekl. Předpis kritizovaly opoziční strany, které chystají pozměňovací návrhy, ale i Transparency International či Rekonstrukce státu. Vypuštění sporného paragrafu budou požadovat na jednání Sněmovny i komunisté, zbytek zákona jsou ale připraveni podpořit (informujeme na jiném místě).

Piráti upozornili, že předpis neposoudil ani vládní odbor, který běžně zkoumá soulad české a unijní úpravy. Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury na změnu zákona bude ve sněmovně dost hlasů. »Najdeme shodu mezi opozičními stranami, abychom z toho tu výhodu, která je tam jenom kvůli premiérovi, odstranili,« řekl novinářům.

Babiš uvedl, že mu nezáleží na tom, jak předpis ve Sněmovně dopadne. »Je to evropská směrnice, není to můj zákon. A je mi jedno, jestli projde, nebo neprojde. Nepochybuji, že to bude zase debata o Babišovi, ale odmítám, že to bude v můj prospěch. Je to lež,« dodal.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v pondělí odmítla, že by resort psal zákony tak, aby vyhověl jednotlivcům. »Je to výhradně odborný právní úsudek, vznikl na ministerstvu spravedlnosti a stojíme si za tím. Pokud by i toto zpřesnění Parlament vypustil, tak to vychází nastejno a výsledek bude tentýž,« uvedla ke kritizovanému ustanovení.

Babiš nařčení ze střetu zájmů označuje za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

Babiš se ovšem hájil i proti kritice obcí. Akce samospráv kvůli ztrátám příjmů považuje za kampaň. Vláda podle něj řeší situaci malých obcí, velká města by měla investovat ze svých rezerv a být solidární. Proti krácení rozpočtů obcí a krajů protestuje například Svaz místních samospráv (SMS), který chce uspořádat protestní shromáždění v Praze. Obce kvůli vyplácení koronavirové pomoci ze sdílených daní přijdou o 20 miliard korun, odhaduje SMS.

Svaz vyzval starosty, aby na radnice vyvěsili oznámení, že jsou kvůli použití sdílených daní na sanování škod po epidemii ve stávkové pohotovosti. »Tady jede kampaň STAN, který se tváří, že zastupuje všechny starosty a KDU-ČSL a samozřejmě Senát. Je to krajská kampaň,« prohlásil Babiš. Kritizoval v té souvislosti i lidovecký návrh vrátit obcím peníze příspěvkem na každého obyvatele. Obce by tak podle něj nedostaly dost.

Situaci nejmenších obcí, které podle premiéra peníze skutečně potřebují, kabinet řeší. Velká města včetně Prahy a Brna podle něj mají naopak na účtech miliardy a měla by investovat. »Nevidím důvod, proč bychom měli dávat velkým městům takové nehorázné peníze, když mají peníze. Velká města by měla být solidární, protože ty daně platí daňoví poplatníci,« uvedl.

Kabinet slibuje, že ztráty příjmů bude obcím kompenzovat dotacemi. »My připravujeme program v rozsahu až desítek miliard,« uvedl Babiš. Zmínil například podporu oprav chodníků či kanalizací. Program pro podporu osob samostatně výdělečně činných podle něj jinak než ze sdílených daní udělat nešlo.

(ste)