Ilustrační FOTO - Pixabay

Trump se obrací na armádu. Nezákonně

Špičky opozičních demokratů kritizovaly prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že pro potlačení současných nepokojů spojených s úmrtím zatýkaného černocha George Floyda povolá do některých států armádu i veškeré nutné federální civilní zdroje.

Odmítavou reakci si rovněž vysloužilo jeho pózování s biblí před kostelem poblíž Bílého domu, odkud policie krátce předtím s použitím gumových projektilů vyhnala stovky pokojně protestujících lidí.

US Army proti Američanům

Jedním z prvních, kteří na Trumpova slova zareagovali, byl prezidentův pravděpodobný protikandidát v listopadových volbách Joe Biden, podle něhož prezident používá americkou armádu proti Američanům. Trump se přitom kontroverzně opírá o »prehistorickou« legislativu ze začátku 19. století, ale ústavní právníci zdůrazňují, že bez souhlasu guvernérů jednotlivých států k něčemu takovému nemá pravomoc!

K němu se zanedlouho připojili někteří demokratičtí členové Kongresu a guvernéři, které Trump v pondělí rovněž nařkl z toho, že proti demonstrantům postupují příliš slabě. »Říkat, že povolá armádu, je zkrátka směšné. Jsou to jen jeho výhrůžky a zastrašování (místních) komunit,« řekla členka Sněmovny reprezentantů za Kalifornii Karen Bassová.

»Prezident opakovaně prokázal, že je neschopný vládnout a neprojevil zatím nic kromě falešného siláctví po celou dobu chaosu, který doprovází jeho prezidentství,« uvedl ve vyjádření guvernér státu Washington Jay Inslee. »Násilnosti nezmírníte tím, že vyšlete do ulic vojáky,« prohlásila guvernérka státu Oregon Kate Brownová. »Trump chce po guvernérech, aby povolali Národní gardu, ukázali tak sílu a zastrašili veřejnost. Chci, aby bylo jasné, že veřejnost může při tomto značně potřebném volání po reformách bez obav pozvednout svůj hlas,« dodala demokratická politička.

Silnou kritiku si prezident vysloužil rovněž od biskupky Mariann Buddeové, do jejíž diecéze spadá kostel naproti Bílému domu, který byl o víkendu lehce poničen při protestech a před nímž se nechal Trump krátce fotografovat s biblí v ruce.

»Ráda bych se vyjádřila jasně: prezident právě použil bibli, nejsvětější text židokřesťanské tradice, a bez povolení jeden z kostelů v mé diecézi jako jeviště pro sdělení zprávy, jež je v přímém rozporu s Ježíšovým učením,« řekla biskupka. »Distancujeme se od buřičského jazyka tohoto prezidenta. Jsme následovníky někoho, kdo žil pokojný život obětavé lásky,« dodala.

Nový atak, nové video

Veřejnost v USA pobouřilo další video zachycující výpad bělošského policisty vůči černošské demonstrantce. Do ženy, která při nedělním protestu na Floridě klečela, procházející policista zezadu strčil, takže upadla na chodník. Policistu úřady mezitím identifikovaly a postavily mimo službu, napsala v pondělí agentura AP.

Incident, který zachytily kamery a který se dostal na veřejnost, se stal ve floridském městě Fort Lauderdale.

A tak protesty pokračovaly již sedmý den. Připojilo se k nim už více než 75 měst, i když ve 40 z nich platí zákaz nočního vycházení. Z Chicaga jsou hlášeni dva mrtví.

Reportér stanice CNN Shimon Prokupecz uvedl, že většina protestních pochodů New Yorkem byla poklidná, večer ale začalo přibývat rabování a ničení. Podle něj jde zřejmě o organizované akce.

V kalifornském Oaklandu policie zatýkala demonstranty po začátku zákazu vycházení, i když jejich protest byl klidný. Podobně policie postupovala v Los Angeles, kde se rovněž zatýkalo za porušení zákazu vycházení.

Bratr proti násilí

Na místo v Minneapolisu, kde George Floyd minulý týden v důsledku dušení bělošským policistou umíral, lidé přinášejí květiny a kondolenční vzkazy. Situace se tam poněkud zklidnila, což se mj. přičítá i Floydovu bratru Terrenceovi. V pondělí s tlampačem v rukou oslovil přítomné a vyzval je ke klidu. »Chápu, že jste všichni rozrušení. Nejsem tady, abych to zhoršoval a dělal zmatek mezi svými lidmi. Co to všichni děláte? Bratra to zpět nepřivede,« řekl. Dodal, že jeho rodina jsou klidní bohabojní lidé a že George by si nepřál, aby se demonstranti dopouštěli násilí a aby ničili. »(Protestujte) v klidu, prosím,« apeloval na demonstranty Terrence Floyd.

Náckovské provokace?

Jenže kdo ony násilné organizované akce ve skutečnosti páchá? Společnost Twitter, jež provozuje stejnojmennou sociální síť, v pondělí oznámila, že smazala účet, který vystupoval jako profil levicově-anarchistického hnutí Antifa. Podle firmy jej však ve skutečnosti vytvořila americká neonacistická skupina Identity Evropa. Její příspěvky vyzývaly k násilnostem při současných nepokojích v USA.

Účet sice sledovalo jen několik stovek lidí, jeho odhalení je nicméně podle stanice CNN důkazem toho, že se americká extrémní pravice snaží podněcovat násilnosti při současných protestech, které jsou největší za několik posledních desetiletí.

Trump přitom o víkendu svaloval vinu za násilnosti při protestech právě na radikální levici a na Twitteru informoval, že jeho administrativa označí Antifu, tedy antifašistickou akci, za teroristickou organizaci.

Řada komentátorů však následně poznamenala, že vláda nepřišla s žádnými důkazy o tom, že by za násilnostmi skutečně stáli přívrženci Antify. Ta je navíc neorganizovaným a decentralizovaným sdružením různých skupin, které spolu nemusí názorově souhlasit a nemají jednoho vůdce či jasnou organizační strukturu. Posledním problémem Trumpova záměru je fakt, že podle amerických zákonů nelze označit jako teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.

Pozorovatelé se přitom podle ČTK domnívají, že násilnosti pravděpodobně na některých místech vyvolávají krajně pravicové a neonacistické skupiny, které se tím snaží vyhrotit rasové nepokoje. Cíle a názory těchto skupin jsou rovněž různorodé, některé z nich však usilují o ustavení bělošského státu na části území dnešních USA a domnívají se, že vyhrocením současných nepokojů se jim podaří urychlit dosažení takového cíle. Může se tak paradoxně stát, že Trump s mobilizací armády zasáhne také své voliče, kteří se mj. právě z těchto struktur rekrutují…

