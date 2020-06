Kotlebova neonacistická provokace potvrzena

Šeky v hodnotě 1488 eur (40 180 korun), kvůli kterým předseda krajně pravicové slovenské strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marián Kotleba čelí obžalobě z trestného činu, skutečně obsahují extremistické (neonacistické) symboly.

Vyplynulo to z posudku znalce, který v pátek v procesu s Kotlebou přečetla soudkyně. Obžalovaný se dříve hájil tím, že vyšetřovatel případu zmíněnou částku, kterou ĽSNS věnovala několika rodinám, účelově rozdělil na číslice 14 a 88.

Marián Kotleba. FOTO - Wikimedia commons

Znalec Matej Medvecký se ve svém posudku přiklonil na stranu prokuratury a jejího názoru, že čísla 14 a 88 jsou známá a používaná v extremistické symbolice. »Tato šifra (14 a 88) má v neonacistickém prostředí jednoznačný a specifický význam. Jde o jednu z nejpoužívanějších šifer v prostředí extrémní pravice,« napsal v posudku Medvecký.

Zmíněné číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: »Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí.« Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za skrytý zkrácený tvar zakázaného nacistického pozdravu Heil Hitler.

Symbolické šeky na částku 1488 eur předal Kotleba v roce 2017 před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám. Akce se konala v den výročí válečného Slovenského štátu, který byl spjat s nacistickým Německem a ke kterému se Kotlebova strana hlásí. Soud nechal přehrát záznam z akce, během které Kotleba řekl, že jde o malou oslavu na uctění dne slovenské státnosti, na který se zapomíná. I kdyby myslel vážně, že zmíněnou částkou nic provokativního a specifického nezamýšlel, zůstává otázka, proč logicky nevypsal šeky například na zaokrouhlených 1500 eur…?!

Podle znalce na akci vystoupili také dva »zpěváci«, kteří se v minulosti pohybovali v extremistickém prostředí. Jeden z nich, nynější mluvčí a poslanec ĽSNS Ondrej Ďurica, který v minulosti spolupracoval s kontroverzní českou kapelou Ortel, rovněž vypovídal u soudu.

Kotleba podle ČTK tvrdil, že na akci při rozdávání šeků nedošlo k trestnému činu. »Žádný extremismus tam páchán nebyl. Šlo o akci s národním, kulturním a křesťanským poselstvím,« uvedl předseda ĽSNS, kterému v případě uznání viny hrozí vězení a ztráta poslaneckého mandátu.

Soudkyně po zahájení procesu s Kotlebou dříve v tomto roce oznámila, že obžalobu bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. To by znamenalo, že Kotlebovi by v případě uznání viny hrozilo až osmileté vězení. Proces s Kotlebou bude pokračovat teď v červnu.

(rj)