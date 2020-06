Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Na Darkově se testuje i dezinfikuje

Na Dole Darkov společnosti OKD v Karviné, kde je ohnisko koronaviru, začala druhá etapa plošného testování zaměstnanců. Testování má ověřit, zda se nemoc COVID-19 později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky byly při prvních testech před dvěma týdny negativní. Na dole současně od pondělí pokračuje dekontaminace prostor.

Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě řekl, že celkově během druhé etapy má být otestováno více než 1600 pracovníků. Testování bude pokračovat od pátku do pondělí.

Na odebrání vzorků se spolu s hygieniky opět podílejí zdravotníci a vojáci. »Hygienici budou výsledky průběžně vyhodnocovat. Na Dole Darkov stále pokračuje omezený režim, takže se netěží,« řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nemoc se na dole začala šířit před měsícem. Do pondělka byla v souvislosti s tímto ohniskem potvrzena nákaza u 356 lidí. Je mezi nimi 236 zaměstnanců dolu a 114 jejich příbuzných. Šest pozitivně testovaných jsou lidé z jiných firem, které na dole provádějí například údržbu.

Množství nakažených odhalilo až první plošné testování, při kterém hygienici provedli více než 2500 odběrů. Klinické projevy nemoci přitom podle nich mělo jen minimum pozitivně testovaných. Řada nakažených byla zcela bez příznaků, u mnoha dalších byla příznakem například jen zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci. Při prvním testování odebrali hygienici vzorky 18. května téměř 800 horníkům a pak od 22. do 25. května dalším zhruba 1700 pracovníkům.

Na Dole Darkov začali hasiči v pondělí rovněž provádět dekontaminaci. Dvě desítky hasičů během tří dnů vyčistí šatny, koupelny, chodby i kanceláře. »Tato dezinfekce je nad rámec už přijatých opatření. Je to naše společná iniciativa, která podpoří stávající opatření doporučená hygieniky,« uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

V pondělí hasiči dekontaminovali koupelny a šatny dolu. Profesionální hasiči desinfekci provádí v oblecích, rukavicích a speciálních maskách pomocí šesti generátorů horkého dezinfekčního aerosolu.

»Je to náročnější organizačně, budova se musí vyklidit, utěsnit, pak probíhá samotný zásah, následuje odvětrání a opět se místo zpřístupní pro lidi,« uvedl ředitel provozu OKD David Hájek. Mimo to se na dole stále každodenně dezinfikují společné prostory včetně dopravních nádob a vozíků, a to na všech lokalitách OKD.

(ste)