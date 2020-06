Ilustrační FOTO - Pixabay

Ekonomiku za zenitem dobíjí koronakrize

Hrubý domácí produkt klesl v 1. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu mezičtvrtletně o 3,3 % a meziročně o dvě procenta. První odhad z poloviny května přitom uváděl mezičtvrtletní snížení o 3,6 % a meziroční o 2,2 %. Navzdory revizi ale stále jde o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010, uvedl ČSÚ.

»Na sestupné fázi bylo české hospodářství před nástupem koronakrize, avšak necelé tři týdny restrikcí a dobrovolných odstávek stáhly ekonomiku do hluboké recese. A to ještě budou výsledky 1. čtvrtletí vypadat skvěle proti tomu, co nás čeká za čísla ve 2. čtvrtletí,« uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla podle statistiků nižší mezičtvrtletně o 2,5 %. HPH ve zpracovatelském průmyslu klesla o 2,9 %, ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství o 5,4 %. K růstu HPH došlo ve stavebnictví (o 0,7 %).

Meziročně HPH klesla o 1,3 %. Snížení tvorby HPH bylo nejvíce ovlivněno vývojem ve zpracovatelském průmyslu (pokles o 3,4 %) a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (pokles o 4,9 %). Naopak pozitivní příspěvek zaznamenalo především stavebnictví s růstem HPH o 2,5 %, odvětví informačních a komunikačních činností (růst o 3,8 %) a skupina odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (růst o 1,5 %).

»Struktura poptávky i produkce potvrzuje, že opatření proti pandemii nebyla jedinou příčinou propadu v dynamice HDP. Česká ekonomika se dostala na konec svého investičního cyklu a tvorba fixního kapitálu by propadla i bez pandemie,« upozornil hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek. Pro Českou republiku i celou Evropu podle něj platí, že hlavní náraz zažívají ekonomiky nyní v 2. čtvrtletí, kdy ale zároveň také již dochází k odrazu od dna.

Na straně poptávky byl podle ČSÚ meziroční pokles HDP v 1. čtvrtletí nejvíce ovlivněn právě nižší tvorbou kapitálu a také zahraniční poptávkou. Investiční výdaje se snížily o 1,4 procentního bodu (p. b.) a zahraniční poptávka o 0,5 p. b. Pozitivně přispívaly rostoucí výdaje vládních institucí (o 1,4 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. Z toho se výdaje domácností reálně snížily o dvě procenta oproti předchozímu čtvrtletí a ve srovnání se stejným kvartálem minulého roku se nezměnily. Oslabila především spotřeba předmětů s dlouhodobou a střednědobou trvanlivostí. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o 5,2 % a meziročně o 7,1 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání klesla o 9,7 %, meziročně pak o 5,5 %. Z hlediska typu aktiv posílily pouze investice do obydlí, razantní propad zaznamenaly investice do strojů a dopravních prostředků.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí snížilo meziročně o 2,9 miliardy korun na 79,2 mld. Kč. Vývoz zboží a služeb klesl mezičtvrtletně o 2,6 %, meziročně o 2,4 %. Meziroční snížení vývozu bylo zapříčiněno hlavně negativními výsledky obchodu s elektronickými a optickými přístroji, se stroji a zařízeními a s dopravními prostředky. Dovoz zboží a služeb klesl mezičtvrtletně o 3,5 % a meziročně o 2,1 %. Na meziročním vývoji dovozu se významně podílel pokles dovozu ropy a zemního plynu, základních kovů, strojů a zařízení a subdodávek pro automobilový průmysl.

(ici)