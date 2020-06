Nuda v Brně? V ANO rozhodně ne…

Tlak na místopředsedu ANO Petra Vokřála, který v pondělí oznámil odchod z hnutí ANO a konec politické kariéry, byl podle brněnského zastupitele a bývalého předsedy místní buňky ANO Marka Janíčka velký. Janíček počítá s tím, že se s Vokřálem setkají koncem týdne.

Petr Vokřál. FOTO - Wikimedia commons

Vokřál je zastupitelem Brna i kraje a zatím není jasné, zda si mandáty nechá. Předsedkyně ANO v Brně Karin Karasová řekla, že o tom s Vokřálem nemluvili. »Komunikujeme spolu. Nepochybuji, že nás při hlasování podpoří,« uvedla Karasová.

Brněnský exprimátor a místopředseda ANO Vokřál při zdůvodnění svého kroku v pondělí uvedl, že nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří ANO využívají pro vlastní prospěch. Vokřál v uplynulých týdnech neuspěl ve snaze o zrušení tří brněnských buněk ANO - v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích, mimo jiné kvůli napojení na lidi figurující v kauze podezření z korupce kolem veřejných zakázek v městské části Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl už v pondělí, že vedení jihomoravské organizace dlouhodobě přehlíželo a neřešilo to, že do hnutí v Brně přišli lidé, kteří tam být neměli. Server iDnes.cz v úterý uvedl, že podle některých členů brněnského ANO by měla na členství rezignovat i předsedkyně jihomoravského ANO Taťána Malá i již zmiňovaná Karasová. Obě podle serveru patřily mezi Vokřálovy blízké spolupracovnice. »To, co jsem četla v médiích, byly hlasy jednotlivců, myslím, že byli dva. Já i paní Malá máme dle vyjádření kolegů v organizacích jednoznačnou podporu,« komentovala Karasová.

»Bylo to pro mne překvapení. Na jednu stranu je mi to líto, na druhou stranu tomu rozumím. Ten tlak, který na něho byl vyvíjený, byl obrovský. Všichni jsme jenom lidi. To, co se děje v rámci hnutí, tak to je ten tlak,« řekl Janíček k Vokřálově odchodu bez dalších podrobností.

Vokřál byl jihomoravskou jedničkou na kandidátce ANO pro krajské volby. Předsednictvo hnutí se bude kandidátkou pro jižní Moravu zabývat odpoledne. Hejtman Bohumil Šimek figuruje na listině na čtvrtém místě. Na dotaz, zda novou jedničku na kandidátce už projednávali, odpověděl, že až bude něco nového, dá vědět.

Dvojka na kandidátní listině, vyškovská místostarostka Karin Šulcová označila Vokřálův odchod za obrovské překvapení. »Velice mne jeho odchod mrzí, protože si myslím, že pan Vokřál byl ten pravý lídr kandidátky. Je to člověk, který hodně dokázal, mrzí mne to,« uvedla Šulcová. Kdo by měl být novou jedničkou, nedokázala říct.

(zku)